Rise of the Ronin in preordine a -28%. Esce domani, affrettati!

Se siete appassionati di giochi di ruolo e vi piacciono le storie ambientate in epoche turbolente, allora Rise of the Ronin è il titolo che fa per voi. Questo nuovo gioco in preordine su Instant Gaming offre un’opportunità unica: uno sconto del 28%, acquistabile a soli 35,99€ invece di 50€. Ma attenzione, l’offerta è limitata e la versione per PS5 è già esaurita, quindi non perdere tempo! La versione per PC, che include un’esperienza grafica e sonora di alto livello, potrebbe finire a breve. Non solo avrete accesso a un titolo epico, ma anche a bonus esclusivi, tra cui la Katana da ninja Iga, il set armatura ninja Iga e i quattro stili di combattimento, tutti accessibili al momento dell’acquisto.

Rise of the Ronin, chi dovrebbe acquistarlo?

Rise of the Ronin è consigliato agli amanti dei giochi d'azione e avventura che desiderano immergersi nel Giappone feudale del XIX secolo. Sviluppato da Team Ninja, noto per titoli come Nioh e Ninja Gaiden, questo open world offre un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente, con combattimenti impegnativi e una narrazione ricca di sfumature. Se cercate un titolo che unisca esplorazione, combattimenti strategici e una storia intensa, con uno sconto del 28% sul prezzo originale vi garantiranno molte ore di intrattenimento di qualità.

Particolarmente indicato per i giocatori che apprezzano la cultura giapponese e i titoli con ambientazioni storiche accurate, Rise of the Ronin vi permetterà di vivere un periodo cruciale della storia nipponica con la libertà di plasmare il vostro destino di guerriero errante. La combinazione di un sistema di combattimento profondo, la possibilità di stringere alleanze e influenzare gli eventi storici, insieme a un vasto mondo da esplorare, rende questo titolo un acquisto consigliato per chi cerca un'esperienza di gioco matura e stratificata a un prezzo vantaggioso.

La libertà di scelta nelle missioni e nelle alleanze influenza direttamente lo sviluppo della storia, creando un'esperienza unica e personalizzata. Con un risparmio di ben 14€ rispetto al prezzo originale di 49,99€, Rise of the Ronin a soli 35,99€ rappresenta un'opportunità eccellente per immergervi in un'avventura ricca di azione, storia e cultura giapponese.

Vedi offerta