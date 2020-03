Epic Games Store: Watch Dogs e The Stanley Parable gratis, ecco i prossimi giochi gratuiti

Altra grande settimana per tutti gli utenti del celeberrimo Epic Games Store: dopo A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust e Mutazione rilasciati durante l’ultima settimana, lo store di Epic Games ha infatti deciso di tornare a farci regali, sostituendo i tre giochi con gli interessantissimi Watch Dogs e The Stanley Parable. I due titoli potranno quindi essere aggiunti alla propria libreria digitale senza mettere mano al portafoglio, ma solamente fino al prossimo 26 marzo; dopo tale data torneranno infatti entrambi a prezzo pieno.

Per approfittare di tale offerta e mettere le mani sui due intriganti titoli basterà connettersi al proprio account dell’Epic Games Store e riscattarli entrambi direttamente da questa pagina. Semplice no?

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando The Stanley Parable è un gioco d’avventura in prima persona colmo di strane e misteriose contraddizioni, in cui regole e certezze vengono messe costantemente in discussione. Potete scoprirne di più su questo intrigante titolo direttamente nella pagina dedicata dall’Epic Games Store.

A non avere molto probabilmente bisogno di presentazioni è invece Watch Dogs, con il celebre titolo di Ubisoft che ci mette nei panni di Aiden Pearce, un talentuoso hacker in uno scoppiettante free-roaming ambientato a Chicago. Un gioco dall’uscita controversa, ma in grado ancor oggi di regalare diverse ore di divertimento. Potete trovarne maggiori informazioni comodamente qui.

Il prossimo 26 marzo 2020 alle 17:00 The Stanley Parable e Watch Dogs torneranno nuovamente a pagamento sull’Epic Games Store e a prendere il loro posto saranno Figment e Tormentor x Punisher, con i titoli che saranno a loro volta disponibili per altri 7 giorni, ossia fino al prossimo 2 aprile.