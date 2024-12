Epic Games Store: anche quest'anno, giochi gratis fino a Natale

Epic Games Store ha avviato la sua tradizionale iniziativa natalizia, regalando un gioco al giorno fino a Natale. Il 19 dicembre alle 17:00 è stato reso disponibile gratuitamente Vampire Survivors per 24 ore, mentre il prossimo titolo gratuito verrà svelato il 20 dicembre alla stessa ora.

L'identità del prossimo gioco gratuito rimane un mistero, nascosta dietro l'immagine di un pacco regalo sulla home page del negozio. Epic Games ha abbandonato la pratica di creare decorazioni a tema, che in passato venivano rapidamente decifrate dagli utenti.

Oltre ai giochi gratuiti, Epic Games Store propone numerosi sconti e offerte validi fino al 9 gennaio 2025. L'iniziativa include un cashback del 10% sugli acquisti, accreditato come saldo ricompense utilizzabile per futuri acquisti idonei.

Epic Games sottolinea che le ricompense sono finanziate direttamente dall'azienda e non influiscono sulle quote degli sviluppatori, che mantengono l'88% dei ricavi. Il saldo ricompense può essere applicato come sconto al momento del pagamento.

Gli appassionati possono esplorare tutte le offerte natalizie visitando la pagina ufficiale dello store di Epic Games, approfittando di questa opportunità per arricchire la propria libreria di giochi a prezzi vantaggiosi.

È ormai da diverso che Epic Games Store regala giochi per cercare di attirare pubblico nel proprio negozio digitale. Il gran merito di tutto questo è sicuramente Fortnite che continua a portare introiti stratosferici, spingendo Epic a continuare a investire seriamente in questo client. Steam rimane ovviamente il re indiscusso e anche GOG non accenna a fermarsi, quindi il regalare giochi è l'unico modo per attirare utenti nello store Epic Games.