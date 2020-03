Escape From Tarkov, nuovi hotfix alla patch 0.12.4: ecco i vari cambiamenti

I lavori per il bilanciamento e il miglioramento di Escape From Tarkov stanno procedendo a gonfie vele, come gli sviluppatori del team di Battlestate Games avevano garantito alla community nell’ultima live di Twitch, in cui il team ha mostrato le novità in arrivo con la patch 0.12.4. Nelle ultime due settimane, il team si è prodigato ad apportare degli hotfix per bilanciare la nuova meccanica dell‘overweight, o sovrappeso in italiano, che ha suscitato molte polemiche nella community del gioco, sia per la sua natura estremamente “hardcore“, sia perchè adesso i giocatori sono costretti a scegliere con cura quali oggetti prelevare per poi rivendere, in base al loro valore.

In particolare, i giocatori hanno continuato a riportare errori o meccaniche da migliorare all’interno del gameplay, che sono stati corretti o modificati negli ultimi due giorni con una serie di piccoli hotfix. Tra questi, sono sorti i primi “furbetti“, che hanno cercato degli exploit per far progredire in brevissimo tempo le abilità di Forza e Resistenza del proprio personaggio, affinchè riuscissero ad aggirare le nuove meccaniche inserite trasportando quanto più loot e peso possibile, senza “beneficiare” dei malus comportati. Ecco nel dettaglio tutte le modifiche e migliorie che gli sviluppatori di Escape From Tarkov hanno inserito negli ultimi hotifx:

Risolto un bug che comportava un freeze del giocatore all’interno della schermata di caricamento dopo aver annullato il matchmaking;

del giocatore all’interno della schermata di caricamento dopo aver annullato il matchmaking; Risolto un bug in cui i giocatori non potevano accovacciarsi trasportando il limite massimo di peso;

Risolto un bug in cui i suoni dei rumori e delle sirene sulla mappa Interchange si sovrapponevano ;

; Risolto un bug che impediva ai giocatori di correre, anche se avevano la barra della stamina al massimo;

Risolto un bug che impediva ai giocatori di raccogliere oggetti quando utilizzavano lo Slim Medical Backpack;

Risolto un bug in cui i passi dei nemici non venivano uditi all’interno dei dormitori sulla mappa Customs;

Parlando invece delle modifiche alla meccanica del sovrappeso, gli sviluppatori hanno diminuito il peso necessario per livellare la skill della Forza, e hanno riaggiunto il respiro pesante e affannato assieme ai tremori alle mani, dopo che il giocatore terminava la stamina per aver corso o saltato. Inoltre, gli sviluppatori hanno tenuto traccia di tutti i giocatori che hanno utilizzato exploit per livellare le skills e hanno proceduto a ripristinarle al livello 0 come punizione.

Stando a quanto dichiarato da Battlestate Games, per finire, Escape From Tarkov continuerà a ricevere delle modifiche alle meccaniche inserite, e a risolvere dei problemi nati dagli aggiornamenti precedenti, e nelle prossime settimane dovrebbe aggiornarsi nuovamente alla versione 0.12.5, di cui il CEO di Battlestate Nikita Buyanova aveva posto un accenno come descritto in questa precedente news.