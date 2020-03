Escape from Tarkov: hotfix alla patch 0.12.4 e primo sguardo al futuro aggiornamento

Da circa una settimana, il team di sviluppo di Escape from Tarkov, Battlestate Games, ha rilasciato un aggiornamento alla versione 0.12.4 che ha introdotto le nuove meccaniche di sovrappeso, il rework alla mappa Interchange, e risolto dei bug che il gioco presentava. Le modifiche al sistema di sovrappeso hanno comportato dei malus derivanti dal trasportare troppo loot nel proprio zaino: se prima dell’avvento della patch gli oggetti, armi ed equipaggiamento trovati all’interno della mappa avevano un peso “solo” indicativo, adesso bisogna porre molta più attenzione su ciò che varrà la pena prevelare e cosa no, privilegiando oggetti ed equipaggiamento dal valore più alto, poichè il loro peso effettivo andrà ad impattare sulla possibilità di correre o anche solo di camminare.

Gli sviluppatori, dopo aver raccolto le numerose segnalazioni di problemi derivati dalla nuova patch, hanno rilasciato man mano degli hotfix nei giorni successivi, effettuando anche dei bilanciamenti al gameplay. Ora, il sistema di sovrappeso inizierà ad influire trasportando più di 40 chili di equipaggiamento, tra quello indossato dal nostro soldato e quello trasportato nello zaino, a differenza dei precedenti 30, che rendevano difficile la vita dei giocatori semplicemente entrando in partita ben armati e protetti, senza aver raccolto loot di alcun tipo. Inoltre, hanno aumentato anche la soglia di peso massimo trasportabile a 70 chili, oltre i quali i giocatori saranno impossibilitati a muoversi normalmente e assumeranno una postura leggermente inarcata, proprio a simulare l’effetto di un peso eccessivo sulle spalle di una persona reale.

I membri di Battlestate hanno poi provveduto a diminuire il consumo di stamina derivante dal correre e compiere determinate azioni (come mantenere la mira e trattenere il respiro per bloccare l’oscillazione dell’arma), e hanno risolto un fastidioso bug di headbobbing, in cui l’opzione di ridurre l’oscillazione della visuale del personaggio quando egli correva mentre trasportava troppo peso non funzionava. Hanno, inoltre, provveduto ad aggiustare anche diversi piccoli errori, che non influivano in maniera significativa sul gameplay.

Recentemente, il CEO di Battlestate, Nikita Buyanova, sulla sua pagina Reddit ha provveduto a fare un sommario di tutti i cambiamenti e bilanciamenti avvenuti con l’ultima patch di Escape from Tarkov, dove ha elencato tutti i problemi risolti e ha spiegato che il loro obiettivo al momento è quello di migliorare la stabilità dei server, aggiungendone di nuovi in diverse regioni del globo, oltre a migliorare il sistema di anticheat BattlEye. Ha poi posto un piccolo accenno sulla prossima patch 0.12.5, dicendo che non vedrà l’arrivo di nuovi contenuti, ma al 95% fix e ottimizzazioni, assieme ad un sistema di cura rapida della salute dopo un raid. Restando aggiornati, non ci resta che vedere cosa gli sviluppatori hanno in serbo per il futuro di Escape from Tarkov.