Giochi PS5 2023, la lista completa delle esclusive

Siamo ufficialmente entrati nel 2023 e ciò significa che il supporto a PS4 e alle sue esclusive è praticamente concluso. Da quest'anno, PS5 vedrà l'arrivo compatibili solo su current-gen, da Forspoken a Final Fantasy XVI fino a Silent Hill 2 Remake e l'attesissimo Marvel's Spider-Man 2. Oltre a questo, non dimentichiamoci dell'attesissimo lancio di PSVR2 e dei suoi giochi. Insomma, per i giocatori PlayStation 5 si preannuncia un anno davvero fantastico per quanto concerne le uscite. Vedremo se Sony ci delizierà anche con l'annuncio di ulteriori titoli, magari con uno state of play dedicato.

Abbiamo aggiunto le nostre valutazioni dei giochi (recuperate dalle nostre recensioni) affiancate dal Metacritic (ovvero la media voto internazionale).

In questo articolo, che aggiorneremo nel corso del tempo, vi elencheremo tutte le esclusive PS5 sia quelle sviluppate dagli studi interni sia quelle temporali da studi third party. Esattamente come gli altri articoli di raccolta esclusive, abbiamo deciso di elencare anche tutti i titoli in arrivo su PS4 (dalla fine del 2020 in poi) e quelle su PC, ma che non sono presenti su console concorrenti. Il motivo è semplice: il mercato PC funziona in maniera diversa rispetto a quello legato alle piattaforme da salotto, di conseguenza non allarmatevi se vedete Death Stranding.

Qualora un gioco dovesse passare su un'altra console, non esiteremo a rimuoverlo dalla lista e ad aggiornare l'articolo, così come eventuali nuove esclusive PS5 verranno aggiunte al catalogo.

PlayStation Studios

Gli studi di sviluppo interni di PlayStation si chiamano PlayStation Studios (qua per saperne di più). Sono in totale 16 e sviluppano generi diversificati. Nel corso degli ultimi anni Sony ha cercato di allargarsi, acquisendone altri tre: Insomniac Games, Bluepoint Games e Housemarque. Queste talentuose software house hanno lavorato ad alcuni capolavori quali: The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, Horizon Zero Dawn, God of War, Returnal, Little Big Planet e Demon's Souls Remake.

Bend Studios

Guerrilla Games

Haven Studios

Insomniac Games

Japan Studios

London Studios

Media Molecules

Naughty Dog

Pixelopus

Polyphony Digital

San Diego Studios

San Mateo Studios

Santa Monica Studios

Sucker Punch Productions

Housemarque

Bluepoint Games

Bungie

Oltre ai team principali, Sony collabora anche esternamente con aziende terze parti sia per acquisire IP in esclusiva sia per ottenere accordi temporali su alcuni videogiochi come per esempio: GhostWire Tokyo, Deathloop, Final Fantasy XVI, Persona 5 e tanti altri. Il rapporto di Sony con gli sviluppatori giapponese è estremamente importante se non addirittura vitale per il benessere della console.

Legenda

Esclusiva : tutti quei titoli presenti SOLO ed esclusivamente su PS5 ed eventualmente PS4 e quindi non acquistabili e giocabili su PC, Nintendo Switch o Xbox.

: tutti quei titoli presenti SOLO ed esclusivamente su PS5 ed eventualmente PS4 e quindi non acquistabili e giocabili su PC, Nintendo Switch o Xbox. Esclusiva console : tutti quei titoli presenti su piattaforme PlayStation e su PC.

: tutti quei titoli presenti su piattaforme PlayStation e su PC. Esclusiva console temporale: tutti quei videogiochi che hanno un accordo di esclusività temporale, che una volta terminato li potrebbe rendere disponibili anche per Nintendo Switch e Xbox.

Esclusive PS5

Esclusive PS5 - PSVR2

Gran Turismo 7 VR Racing Sim-Arcade Vedi su Amazon Esclusiva Horizon Call of the Mountain Action-Adventure Vedi su PlayStation Store Esclusiva

Esclusive PS5 in arrivo