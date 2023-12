Giochi Xbox Series X|S 2023: la lista delle esclusive

Esattamente come abbiamo fatto con Xbox One, Nintendo Switch, PS4 e PlayStation 5, anche le console Xbox Series X|S hanno la loro lista esclusive costantemente aggiornata. Prima di iniziare, però, è giusto fare una premessa. All'interno di questo articolo troverete tutti giochi che usciranno dalla fine del 2020 in avanti, di conseguenza sono compresi anche tutti i giochi cross gen usciti a fine 2020. Oltre a questo, avendo tutti i giochi condivisi con il PC (il PC viene da sempre considerato mercato a parte) abbiamo deciso di catalogare le esclusive Xbox Series X|S e PC. A

La lista verrà sempre aggiornata qualora arrivassero nuove esclusive e soprattutto nel momento in cui alcuni giochi dovessero perdere l'esclusività per via della loro temporalità. Il nostro consiglio è quello di mettere nei preferiti l'articolo, così da rimanere aggiornati sui titoli in arrivo. Più avanti introdurremo anche i link per eventuali decisioni d'acquisto, così da indirizzarvi agli store dove sarà possibile acquistare o meno un determinato titolo. Tutti i giochi presenti in questa lista saranno su Xbox Game Pass al day one

Xbox Game Studios

Gli studi di sviluppo interni di Microsoft vengono denominati Xbox Game Studios (qua per saperne di più) in totale sono più di 32 suddivisi tra team principali e piccoli software house di supporto. Negli ultimi anni gli Xbox Game Studios si sono rafforzati enormemente a causa di numerose acquisizioni, passando dai 6 team del 2017 ai ben 32 del 2022. Un risultato pazzesco che garantirà, almeno per il prossimo futuro, una serie di esclusive di livello, diversificate e soprattutto disponibili nell'abbonamento Xbox Game Pass.

343 Industries

Alpha Dog

Arkane Studios

Bethesda Softworks

Compulsion Games

Double Fine

Id Software

inXile

Machinegames

Ninja Theory

Mojang Studios

Obsidian

Playground Games

Rare

Roundhouse Studios

Tango Gameworks

The Coalition

The Initiative

Turn 10

Undead Labs

World’s Edge

Xbox Global Publishing

Zenimax Online

Anche Xbox collabora con studi di sviluppo esterni per la produzioni di IP in esclusiva, diverso il discorso per gli accordi di esclusiva temporale, relegati quasi e unicamente ai team indipendenti.

Legenda

Esclusiva : tutti quei titoli presenti SOLO ed esclusivamente su Xbox Series X|S ed eventualmente Xbox One e quindi non acquistabili e giocabili su PC, Nintendo Switch o PlayStation.

: tutti quei titoli presenti SOLO ed esclusivamente su Xbox Series X|S ed eventualmente Xbox One e quindi non acquistabili e giocabili su PC, Nintendo Switch o PlayStation. Esclusiva console : tutti quei titoli presenti su piattaforme Xbox Series X|S e su PC.

: tutti quei titoli presenti su piattaforme Xbox Series X|S e su PC. Esclusiva console temporale: tutti quei videogiochi che hanno un accordo di esclusività temporale, che una volta terminato li potrebbe rendere disponibili anche per PlayStation e Nintendo Switch.

Giochi Xbox Series X|S in esclusiva

GIOCO GENERE DOVE ACQUISTARLO ESCLUSIVITÀ Voto GameDivision Voto Metacritic Age of Empires II: Definitive Edition Strategico in tempo reale Vedi su Xbox Store Esclusiva Console 8.5 8.4 Age of Empires IV: Definitive Edition Strategico in tempo reale Vedi su Xbox Store Esclusiva Console 8.7 8.1 E.C.H.O. Generation Avventura Vedi su Xbox Store Esclusiva console temporale X 7.7 Forza Horizon 5 Racing game Arcade Vedi su Amazon Esclusiva console 9.6 9.2 Forza Motorsport Racing game Sim/Arcade Vedi su Amazon Esclusiva console 8.5 8.5 Gears Tactics Strategico a turni Vedi su Amazon Esclusiva console 8.7 8 Grounded Survival Vedi su Xbox Store Esclusiva console 8.7 8.2 Halo Infinite Sparatutto in prima persona Vedi su Amazon Esclusiva console 9 8.7 Hi-Fi Rush Action Ritmico Vedi su Xbox Store Esclusiva Console 9 8.7 Microsoft Flight Simulator Simulatore Vedi su Amazon Esclusiva console 10 9.1 Pentiment Avventura narrativa Vedi su Xbox Store Esclusiva console 8.4 8.6 Planet of Lana Avventura Puzzle Vedi su Xbox Store Esclusiva console temporale X 8 Ravenlock Avventura Puzzle Vedi su Xbox Store Esclusiva console temporale 6.3 6.8 Redfall Sparatutto in prima persona co-op Vedi su Amazon Esclusiva console 6.5 5.6 Slim Rancher 2 Avventura gestionale Vedi su Xbox Store Esclusiva console temporale X Second Exctinction Sparatutto in prima persona Vedi su Xbox Store Esclusiva console temporale X Starfield Action-RPG Vedi su Amazon Esclusiva console 9 8.4 Valheim Survival Vedi su Xbox Store Esclusiva console temporale Warhammer 40.000 Darktide FPS/Co-op Vedi su Xbox Store Esclusiva console temporale

Giochi Xbox Series X|S in esclusiva in arrivo