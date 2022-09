A partire dal 13 settembre inizia una grande stagione di eventi eSport in Italia con la nuova Italian Cup, la prima Coppa Italia del mondo esport, che decreterà la migliore squadra di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege della nazione, e l’atteso ritorno del più importante torneo italiano di Rocket League organizzato da PG Esports con il supporto di Air Action Vigorsol.

eSport

PG Esports dà il via alla stagione competitiva autunnale con uno speciale doppio appuntamento all’insegna dell’adrenalina, offrendo al suo appassionato pubblico un ricco palinsesto che vede protagonisti due tra i titoli più amati dalla community: Rocket League e Rainbow Six Siege. Domani 13 settembre prenderà il via l’Italian Cup di Rainbow Six Siege, la prima Coppa Italia dedicata allo sparatutto tattico di casa Ubisoft, in cui 8 team dei PG Nationals sfideranno 8 squadre della Be Serious, la Lega minore del circuito.

Oltre a questo appuntamento, a partire dal 13 settembre sul canale Twitch ufficiale della competizione ItalianRocketCha mpionship, gli appassionati potranno seguire ogni giovedì e per cinque martedì gli adrenalici match tra i migliori giocatori del titolo firmato Psyonix. Saranno Marco “Goli” Golinelli e Mattia “Tristan” Mele a condurre le dirette, con il prezioso contributo tecnico degli Analyst Caster Marco “Laru” La Rosa e Nicolas Ezequiel “Nickarg” Sosan, mentre Lorenzo “Kuma” Castiglia e Piero “Tanatoss” De Bartolo supporteranno la crew in qualità di Shout Caster. Le 8 squadre in gara si stanno preparando per darsi battaglia e offrire al pubblico un incredibile spettacolo, tra new entry e grandi ritorni.

Anche questa volta PG Esports ha pensato in grande, sia in termini di produzione che di show, portando agli appassionati italiani una sintesi del meglio che la scena competitiva ha da offrire, con l’inizio di ben due amatissimi tornei in un solo giorno. Tutto ciò anche grazie a partner dell’importanza di Air Action Vigorsol e Intel, rispettivamente Title Sponsor e Main Sponsor dell’Italian Rocket Championship, e di Predator Gaming, che si riconferma, dopo il successo dei PG Nationals, sostenitore dell’Italian Cup. Attraverso la collaborazione con aziende di questo calibro, infatti, PG Esports è in grado di organizzare tornei coinvolgenti e sempre più di successo, ponendosi come punto di riferimento nel settore del gaming competitivo a livello nazionale.