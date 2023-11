MSI G2712, monitor gaming al minimo storico per il Black Friday, solo 160€!

Siamo nel pieno del Black Friday di Amazon e tra le tantissime proposte vogliamo segnalarvene una oggi da non lasciarsi proprio sfuggire. Se cercate infatti un monitor dalle prestazioni elevate e perfetto per il gaming competitivo non potete perdervi l'offerta su questo MSI G2712 che viene proposto a soli 159,99€, il prezzo più basso mai raggiunto su Amazon!

MSI G2712 viene proposto solitamente un prezzo medio di circa 199€, già più basso di 30€ rispetto al prezzo di listino, e in passato non è mai sceso sotto i 179€. Per questo motivo l'offerta di oggi è indubbiamente la migliore mai avuta per questo modello in particolare.

Monitor gaming MSI G2712, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming MSI G2712 si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza visiva immersiva e di alta qualità. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento elevata e al tempo di risposta ridotto, questo monitor è particolarmente consigliato per i giocatori che apprezzano la fluidità delle immagini e la reattività durante le sessioni di gioco intense.

La sua risoluzione nitida e i colori vivaci offrono un'esperienza visiva coinvolgente, mentre il design e la possibilità di regolare l'inclinazione lo rendono adatto a lunghe sessioni di gioco senza affaticare gli occhi.

MSI G2712 si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate. Con un pannello IPS da 27 pollici, offre una risoluzione Full HD che garantisce dettagli nitidi e colori vibranti. La frequenza di aggiornamento di 170Hz assicura una transizione fluida delle immagini, mentre il tempo di risposta di 1 ms elimina qualsiasi ritardo visivo, fornendo una reattività eccezionale durante il gioco.

La tecnologia FreeSync Premium contribuisce a prevenire l'effetto stuttering e il tearing, ottimizzando ulteriormente l'esperienza visiva. Inoltre, le opzioni di connettività multiple, tra cui HDMI e DisplayPort, consentono una facile integrazione con diverse piattaforme di gioco. Con il monitor MSI G2712, gli appassionati di gaming possono godere di prestazioni di alto livello in un pacchetto elegante e funzionale.

Se le caratteristiche di questo prodotto vi hanno convinto non possiamo che consigliarvene l'acquisto, vista e considerata l'eccellente offerta proposta da MSI per questo Black Friday che vi farà risparmiare quasi 50€ sul prezzo più basso del prodotto negli ultimo 30gg.

Vi segnaliamo inoltre che questo monitor partecipa alla promozione per ottenere un braccio dual monitor in regalo con l'acquisto di due monitor tra quelli aderenti all'iniziativa. Potete trovare la lista completa in questa pagina.

