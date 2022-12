Una delle sensazioni più belle che si possono provare, in mia opinione, è la nostalgia: quella felicità dolceamara che si prova quando si gioca a un titolo legato alla propria infanzia, riportando alla luce momenti del passato e ricoprendoli con una glassa di affetto. Quando ho avviato Evercade EXP, la nuova console retrogaming prodotta da Blaze Entertainment, mi sono affiorati alla mente tutti i pomeriggi passati sugli arcade e le sfide tra amici a colpi di 8-bit.

Evercade EXP rappresenta il successore di Evercade VS, e la prima innovazione sta nella portabilità: mentre il precedente modello è una home console pensata per godere i vecchi titoli sullo schermo del televisore e magari in compagnia di amici, quello nuovo si presta a sessioni veloci, da fruire in qualsiasi momento della giornata e in ogni luogo. Sul divano, nel letto, in treno, autobus o areo, ovunque voi siate potrete accedere ai 18 giochi Capcom integrati nella console, oppure inserire una cartuccia per espandere ulteriormente la libreria.

La console è infatti compatibile con le cartucce dell’ecosistema Evercade, che comprende più di 380 giochi, i quali spaziano da titoli per Atari ad arcade, dagli 8-bit ai 32-bit, dai pixel al 3D. Tutte sono confezionate in custodie altamente nostalgiche, con all’interno un libretto di istruzioni (esatto, come nei vecchi tempi!) stampato a colori, ricco di informazioni sulle opere presenti all’interno. Al momento dell’acquisto avrete modo di provare subito l’ebrezza di inserire la cartuccia fisica nello slot, dato che Evercade EXP vi arriverà con IREM Arcade 1, una raccolta con 6 videogames: R-Type, Moon Patrol, 10-Yard Fight, Lightning Swords, Battle Chopper e In The Hunt.

I giochi Capcom ovunque voi siate

La console ha un design estremamente semplice e altamente intuitivo, senza innecessari fronzoli ma con funzionalità decisamente interessanti. All’accensione vi ritroverete davanti il menu principale, dove potrete scegliere se accedere alla libreria integrata con 18 titoli Capcom, di cui 14 arcade e 4 home console, oppure ai giochi presenti nella cartuccia che avrete inserito. Per ogni titolo sono presenti un’anteprima, una breve descrizione sulla trama e alcune informazioni sui vostri record, e all’avviamento nel caso di titoli arcade dovrete “inserire una moneta” premendo il tasto select prima di cominciare, mentre per quelli home console partirà direttamente la versione originale.

Giocare i vecchi titoli nel display IPS ad alta risoluzione della Evercade EXP è veramente una favola, e la possibilità di scegliere nelle impostazioni il tipo di visualizzazione tra rapporto originale, pixel perfect e schermo intero. Inoltre, si possono cambiare ombreggiature, luminosità, bezel e temi, rendendo l’esperienza personalizzabile in base alle preferenze di ogni giocatore. Avrete però anche modo di collegare la console al TV o al monitor attraverso la porta mini HDMI, godendo dei giochi su grande schermo anziché in modalità portatile.

La funzionalità più innovativa nella Evercade EXP è però la modalità TATE: premendo un pulsantino collocato nella parte bassa della console potrete cambiare l’orientamento da orizzontale a verticale, sfruttando così il D-Pad e i tasti A e B collocati sul lato sinistro per poter giocare in modo ottimale agli arcade shooter come Toaplan’s Truxton e 1942. Il cambio di prospettiva non influisce minimamente sulla qualità grafica dei giochi né produce alcun rallentamento in termini di gameplay, che rimane costantemente fluido e senza alcun ritardo o lag nell’input; per tornare poi alla normalità è sufficiente premere di nuovo lo stesso bottone, quindi l’operazione vi richiederà meno di un secondo.

Dall’8-bit al 3D

Nel corso della mia prova, ho avuto modo di testare tutti i giochi integrati nella console, oltre a quelli delle nuove cartucce IREM Arcade 1 e Toaplan, per un totale di ben 32 titoli, principalmente arcade. La mia esperienza è stata estremamente positiva: tutti i giochi si sono dimostrati altamente fluidi, i comandi sono semplicissimi e sia i tasti che il D-Pad sono responsivi, rendendo i gameplay al contempo autentici e moderni; l’unico difetto che ho notato è il surriscaldamento, avvenuto dopo circa mezz’ora di utilizzo continuativo, che però è percepibile solo mettendo una mano sullo schermo e che quindi non compromette in alcun modo l’esperienza di gioco. Completare il torneo mondiale con Chun-Li in Street Fighter II: Hyper Fighting è stato fantastico, così come completare livelli in Mega Man e Mega Man X, ascoltando la magnifica colonna sonora in stile cyberpunk (ok, lo ammetto, ho anche un po’ imprecato nei titoli shooter come 1942).

A livello di autonomia troviamo una batteria da 3000mAh che assicura circa 4 ore di utilizzo, una tempistica decisamente più che sufficiente per una sessione di gioco di tutto di rispetto e che sta sopra la media per le console retrogaming, anche se si sarebbe potuto fare ancora meglio. La ricarica avviene tramite un comodo cavo USB-C, quindi non dovrete preoccuparvi di tirare fuori dal cassetto vecchie prese obsolete; su questo fronte è stata scelta l’innovazione, così come per l’integrazione della connessione Wi-Fi, di cui avrete bisogno per effettuare gli aggiornamenti del sistema che arriveranno in futuro.