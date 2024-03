Ecco i migliori 100 videogiochi retro di sempre

Se siete amanti del retrogaming conoscerete probabilmente la rivista inglese Retro Gamer, una delle più conosciute in assoluto nel settore. Ebbene, per festeggiare il 20esimo anniversario di pubblicazione nel nuovo numero è stata stilata la classifica dei 100 videogiochi retro migliori di sempre (potete vederla qui sotto).

La rivista considera un "retrogame" qualsiasi gioco pubblicato su PC prima del 2007 e qualsiasi titolo pubblicato per le console della generazione PS2, Xbox, GameCube e Game Boy Advance, e precedenti. Come di consueto quando si parla di classifiche non tutti saranno d'accordo sulle posizioni, anche se crediamo che nessuno potrà dire che il gioco al primo posto non si merita la vetta assoluta.

I 100 videogiochi retro migliori di sempre

1. Tetris

2. Doom

3. Super Mario 64

4. Street Fighter II: The World Warrior

5. Zelda: Ocarina of Time

6. Pac-Man

7. Elite

8. Super Mario Bros.

9. Shenmue

10. Super Mario World

11. Zelda: A Link to the Past

12. Space Invaders

13. Sonic The Hedgehog

14. Goldeneye 007

15. Half-Life

16. Super Mario Kart

17. Metal Gear Solid

18. Out Run

19. Shenmue II

20. Tomb Raider

21. Donkey Kong

22. R-Type

23. Halo Combat Evolved

24. Grand Theft Auto 3

25. The Secret of Monkey Island

26. Resident Evil 4

27. Resident Evil

28. Pong

29. Super Metroid

30. Half-Life 2

31. Defender

32. Gauntlet

33. Lemmings

34. Final Fantasy VII

35. Asteroids

36. World of Warcraft

37. Streets of Rage 2

38. Deus Ex

39. Final Fantasy VIII

40. Space Harrier

41. Manic Miner

42. Castlevania: Symphony of the Night

43. Sonic the Hedgehog 2

44. Sensible World of Soccer

45. Pokémon Rosso/Blu

46. Super Mario Bros. 3

47. GTA: Vice City

48. Silent Hill 2

49. Out Run 2

50. Wipeout

51. Sonic Adventure

52. Quake

53. Baldur's Gate

54. Gran Turismo

55. Galaga

56. Paradroid

57. Rez

58. Crazy Taxi

59. Daytona USA

60. Resident Evil 2

61. Ultima VII The Black Gate

62. ICO

63. Command & Conquer: Red Alert

64. SEGA Rally Championship

65. The Legend of Zelda

66. Jet Set Radio

67. Shadow of the Colossus

68. Soulcalibur

69. The Elder Scrolls III: Morrowind

70. Super Monkey Ball

71. Simcity

72. Tony Hawk's Pro Skater 2

73. Metroid Prime

74. Spacewar!

75. Phantasy Star Online

76. Diablo 2

77. Wolfenstein 3D

78. Double Dragon

79. Rainbow Islands

80. Virtual Fighter

81. Marble Madness

82. Chrono Trigger

83. Doom 2

84. Earthbound

85. Dropzone

86. Zelda: Majora's Mask

87. Street Fighter III: 3rd Strike

88. Diablo

89. Bomberman

90. Mario Kart 64

91. Robotron: 2084

92. Ultima IV: Quest of the Avatar

93. Day of the Tentacle

94. Shining Force III

95. StarCraft

96. Prince of Persia

97. The Sentinel

98. Bomb Jack

99. Pitfall!

100. Civilization