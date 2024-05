Console Evercade EXP in OFFERTA a 121€: SCONTO del 19%!

Scopri la nuova ed affascinante console Evercade EXP su Amazon, disponibile oggi al prezzo di 121,24€ invece di 149,99€, permettendoti di risparmiare il 19% sul tuo acquisto. Questa offerta ti consente di accedere a una vasta gamma di giochi classici, con 18 titoli Capcom inclusi, la Modalità TATE per una riproduzione verticale dello schermo e la collezione di cartucce IREM Arcade 1. Dotata di completa compatibilità con la libreria Evercade, questo dispositivo è equipaggiato con un nuovo schermo ad alta risoluzione 800x480 IPS, garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente e di qualità superiore.

Evercade EXP, chi dovrebbe acquistarla?

Evercade EXP è pensata per gli amanti dei giochi classici e per chi desidera rivivere l'epoca d'oro di Capcom e IREM comodamente da casa propria. Con 18 giochi Capcom inclusi, che vanno dai classici arcade come 1942, 1943 e Ghouls ‘n Ghosts, ai famosi titoli 8-bit e 16-bit come Mega Man e Breath of Fire, questa console offre una vasta selezione di titoli iconici che hanno influenzato generazioni di videogiocatori. Inoltre, la collezione di cartucce IREM Arcade 1 arricchisce ulteriormente l'offerta, rendendola un acquisto imprescindibile per i collezionisti.

Da non trascurare è la completa compatibilità con la libreria Evercade, che ti permette di accedere a un vasto catalogo di giochi retro, permettendoti di espandere costantemente la tua collezione. La modalità TATE aggiunge un tocco unico all'esperienza di gioco, consentendo una riproduzione verticale dello schermo con pulsanti dedicati, ideale per i titoli arcade che richiedono questo layout specifico. Il nuovo schermo IPS ad alta risoluzione (800x480) assicura una qualità visiva impeccabile, permettendoti di cogliere ogni dettaglio dei giochi classici.

Con un prezzo di soli 121,24€ invece di 149,99€, la console Evercade EXP rappresenta un'opportunità imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di giochi retrò. Grazie alla sua qualità costruttiva, alla selezione di giochi inclusi e alla flessibilità offerta dalle sue funzioni, ti consigliamo di acquistare questa console per assaporare il fascino dei giochi classici con la convenienza della tecnologia moderna.

