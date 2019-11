Everwild è il nuovo gioco di Rare, presentato all’Inside Xbox

Il primo grande annuncio dell’Inside Xbox di X019 di Londra è la nuova IP di Rare, creatori di Sea of Thieves. Il gioco si chiama Everwild, un titolo dallo stile cartoon/cel shading. È stato condivisi anche un primo trailer che ci dà un’idea iniziale di quale sia lo stile dell’opera.

Nel filmato possiamo vedere ambienti naturali densi di animali dal taglio fantastico. Ci sono tre personaggi che esplorano l’ambiente, interagendo con le creature. Purtroppo non ci sono informazioni di alcun tipo sul genere del gioco: potrebbe essere un’avventura open world basata sull’esplorazione in cooperativa, similarmente con quanto fatto con Sea of Thieves.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di uscita e, di conseguenza, non possiamo dire su quali piattaforme sarà rilasciato: probabilmente arriverà per PC, come ogni titolo Microsoft, ma non sappiamo se sarà un titolo per Xbox Scarlett, per Xbox One o se arriverà su tutte e tre le piattaforme.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni specifiche da parte di Rare o Microsoft. Probabilmente durante il prossimo anno avremo modo di scoprire qualcosa di nuovo a riguardo. Diteci, cosa ne pensate del trailer di Everwild? Vi ispira, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso da parte di Rare?