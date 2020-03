Facebook, Game Developers Showcase: ecco la data e le novità attese

Marzo 2020 non sarà ricordato come uno dei mesi più positivi della storia, ma noi videogiocatori abbiamo comunque un motivo per gioire: ci saranno infatti nuove news sui giochi VR più attesi dell’anno. Oculus ha infatti in serbo una serie di annunci: come fare a non perderli? Dovete solo sintonizzarvi al Facebook: Game Developers Showcase. La data di inizio è il 16 marzo 2020, precisamente alle ore 18.00, mentre la conclusione dell’evento è fissata per il 19 marzo. Sono attese gradite novità per Oculus Quest e la piattaforma Rift, tra aggiornamenti e trailer di giochi che delizieranno i fan della realtà virtuale.

Avremo accesso a molteplici informazioni: dagli aggiornamenti dei giochi più popolari come Pistol Whip del team di Cloudhead Games e Beat Saber di Beat Games, ai primi dettagli sulle nuove esperienze per Oculus Quest come The Room VR: A Dark Matter di Fireproof Games, Lies Beneath di Drifter Entertainment e Phantom: Covert Ops di nDreams.

Il 19 marzo gli spettatori avranno la possibilità di accedere a tre workshop video progettati per esplorare nuovi strumenti, tecniche e suggerimenti per aiutare gli sviluppatori a costruire esperienze di livello mondiale su Quest e la piattaforma Rift:

Best Practices di Business VR

Il futuro del giocare insieme e verso dove sta andando il multiplayer in VR

Le Best Practices per il lancio dei giochi su Oculus

Nei mesi successivi al lancio di Quest e Rift S la community VR ha continuato a crescere e maturare. Mancano pochi mesi all’anniversario del primo anno di Quest e Rift S e c’è molto da festeggiare grazie alle uscite di giochi blockbuster e alle funzionalità software migliorate, con molto altro ancora in cantiere. Facebook ha investito molto per costruire il futuro della VR ed è entusiasta di costruirlo con i propri sviluppatori e con il pubblico dei giochi VR!

Appuntamento sul blog alle 18:00 del 16 marzo per l’inizio del Facebook: Game Developers Showcase!