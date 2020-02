Facebook Oculus Studios acquisisce il team di Sly Cooper e Asgard’s Wrath

Facebook ha annunciato di aver acquisito il team di Sanzaru Games, autore del recente (e apprezzato) Asgard’s Wrath oltre che di molti altri titoli, come Sly Cooper Ladri nel Tempo. Lo studio di sviluppo di unisce quindi ai Oculus Studios. Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo team di Facebook? La risposta arriva dai diretti interessati tramite un Q&A.

Facebook afferma ad esempio di aver scelto Sanzaru Games poiché è un team di veterano che ha sviluppato per Oculus sin dal 2016 ed è stato tra i primi a collaborare con il team di Oculus Studios. Sanzaru Games può quindi “esplorare un ricco futuro di contenuti VR immersivi e originali”.

Si afferma anche che Sansaru Games manterrà la propria cultura interna e il proprio stile, pur diventando parte della famiglia Oculus Studios. Questa acquisizione garantisce al team il pieno supporto di Facebook. Per ora, comunque, non ci sono annunci riguardo a futuri progetti: non si sa il tipo di gioco né la piattaforma di riferimento.

Facebook afferma inoltre che sta “esplorando dei modi per accelerare il mercato VR” e che “il 2020 sarà un anno incredibile per la realtà virtuale”, sia in termini di annunci che di nuovi giochi rilasciati. Vi ricordiamo che la società ha recentemente acquistato anche Beat Games, il team che ha creato il popolare Beat Saber.

Potete leggere la nostra recensione di Asgard’s Wrath a questo indirizzo. Diteci, qual è il vostro gioco VR preferito?