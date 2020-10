Fall Guys, la Season 2 porterà tantissime novità

Sono in arrivo tantissimi titoli sia per questa che per la prossima generazione di console, si prevede quindi un autunno “caldissimo” a livello di uscite. D’altronde siamo all’alba di una nuova generazione di console e tutti vogliono sapere cosa possono aspettarsi dalle nuove ammiraglie di casa Sony e Microsoft. Ma c’è anche un altro grande avvenimento durante questi mesi. Fall Guys si appresta a ricevere un grandissimo aggiornamento che riguarda la Season 2.

Già è stato rivelato durante un trailer mandato in onda nell’Opening Night Live che il focus principale di questa nuova stagione sarà il medioevo. Inoltre arriveranno tanti nuovi costumi e anche nuovi minigiochi che riempiranno ancora di più le ore che migliaia di giocatori ancora passano sul titolo. Nella giornata di oggi però è stato rilasciato un tweet dal team di sviluppo che svela alcune delle novità ancora non presenti nel gioco.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1311712709440872449?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311712709440872449%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pushsquare.com%2Fnews%2F2020%2F10%2Ffall_guys_season_2_brings_more_customisation_with_banners_and_nicknames

Queste arriveranno insieme al lancio della Season 2 e faranno di Fall Guys un titolo ancora più incentrato sulla customizzazione. Ovviamente il tutto potete trovarlo nel video linkato all’interno di questo articolo. Ma le novità sembrano interessare maggiormente il nickname e il banner che appare durante la lobby. Il titolo punta quindi a diventare, e in realtà in aprte già lo è, la “next big thing” dopo Fortnite.

Il lancio su console infatti è stato gigantesco, tanto che l’account twitter con dietro anche un ottima strategia ha raggiunto il milione di follower in poco più di 24 ore. Voi state giocando a Fall Guys? Cosa ne pensate del titolo di Mediatonic e della loro riproposizione in salsa videoludica di Takeshi’s Castle? Fatecelo sapere con un commento qui sotto all’articolo, siamo curioso di sapere quanto il titolo stia tirando anche nel nostro paese!