Giochi PS5 e Xbox Series X|S: ecco dove comprarli | Ottobre 2020

Tra poco arriveranno finalmente sul mercato, dopo un’attesa a dir poco estenuante, le desideratissime PS5 e Xbox Series X|S, ossia la cosiddetta next gen. Prodigi tecnologici, nuove feature, una velocità inaudita e, soprattutto, prestazioni incredibili: i vantaggi delle attese piattaforme di gioco di Sony e Microsoft sono parecchi e, per noi videogiocatori, nei prossimi mesi ci sarà veramente tanto con cui divertirsi. La parte più importante delle console è però quella relativa ai titoli, con i giochi PS5 e Xbox Series X|S che sono pronti a entrare nel cuore dei videogiocatori con delle esperienze sulla carta fenomenali, in grado di settare nuovi standard di divertimento.

Sapere quali siano questi giochi PS5 e Xbox Series X|S potrebbe però non essere per tutti semplice e proprio per questo motivo abbiamo deciso di stilare per voi una lista sempre aggiornata, che vi permetta di scoprire le line-up delle proposte di Sony e Microsoft e al contempo fare vostro qualche titolo di vostro interesse a un ottimo prezzo.

Giochi PS5

PlayStation 5 sbarcherà nelle nostre case, o almeno in quelle dei fortunati che sono riusciti a preordinarla in tempo, il prossimo 19 novembre in due versioni distinte: All-Digital, ossia senza lettore Blu-Ray, e con lettore, a rispettivamente 399 e 499 euro. Due console ugualmente potenti, dotate di un SSD prodigioso, HDR, Ray-Tracing e un controller innovativo, che potranno essere sfruttate al massimo con i giochi PS5 che inonderanno il mercato nei primi mesi di vita della console. Prima di lanciarci in questa ricca lista di giochi PS5, vi ricordiamo però come i titoli su disco siano usufruibili solamente nella versione da 499 euro di PS5, ossia quella con lettore Blu-Ray.

Tra Demon’s Souls e Spider-Man Miles Morales, l’offerta di giochi PS5 per il giorno di lancio è decisamente corposa e ci permetterà di immergerci in esperienze belle da vedere e, molto probabilmente, anche bellissime da giocare. Che state aspettando per recuperare quelli che sono i migliori giochi PS5?

Assassin’s Creed Valhalla

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Limited Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Drakkar Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition su MediaWorld



Call of Duty Black Ops Cold War

» Clicca qui per acquistare Call of Duty Black Ops Cold War su GameStop

» Clicca qui per acquistare Call of Duty Black Ops Cold War su MediaWorld

» Clicca qui per acquistare Call of Duty Black Ops Cold War su Unieuro



Demon’s Souls

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls su Amazon

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls su GameStop

Destruction AllStars

» Clicca qui per acquistare Destruction AllStars su Amazon

» Clicca qui per acquistare Destruction AllStars su GameStop

Far Cry 6

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Limited Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Yara Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Gold Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Gold Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Ultimate Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Staandard Edition su MediaWorld



Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo

» Clicca qui per acquistare Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo su Amazon

» Clicca qui per acquistare Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo su GameStop

» Clicca qui per acquistare Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo su MediaWorld



Godfall

» Clicca qui per acquistare Goodfall su GameStop

» Clicca qui per acquistare Goodfall Ascended Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Goodfall Deluxe Edition su GameStop



Gotham Knights

» Clicca qui per acquistare Ghotam Knights su GameStop

Immortals Fenyx Rising

» Clicca qui per acquistare Immortals Fenyx Rising Limited Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Immortals Fenyx Rising Shadowmaster Edition su GameStop

Just Dance 2021

» Clicca qui per acquistare Just Dance 2021 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Just Dance 2021 su GameStop

» Clicca qui per acquistare Just Dance 2021 su Unieuro



Marvel’s Spider-Man Miles Morales

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Spider-Man Miles Morales su GameStop

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Spider-Man Miles Morales su GameStop

NBA 2K21

» Clicca qui per acquistare NBA 2K21 su GameStop

» Clicca qui per acquistare NBA 2K21 Mamba Forever Edition su GameStop



Overcooked All You Can Eat!

» Clicca qui per acquistare Overcooked All You Can Eat! su Amazon

» Clicca qui per acquistare Overcooked All You Can Eat! su GameStop

Planet Coaster

» Clicca qui per acquistare Planet Coaster su Amazon

» Clicca qui per acquistare Planet Coaster su GameStop

Ride 4

» Clicca qui per acquistare Ride 4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Ride 4 su GameStop

Riders Republic

» Clicca qui per acquistare Riders Republic su GameStop

Sackboy A Big Adventure

» Clicca qui per acquistare Sackboy A Big Adventure su Amazon

» Clicca qui per acquistare Sackboy A Big Adventure su GameStop

Suicide Squad Kill the Justice League

» Clicca qui per acquistare Suicide Squad Kill the Justice League su GameStop

Watch Dogs Legion

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Limited Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Resistance Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Gold Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Gold Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Ultimate Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Standard Edition su MediaWorld



Giochi Xbox Series X|S

Dopo aver visto quelli che sono i giochi PS5 è giunta ora l’ora di dedicarsi alla proposta ludica che accompagnerà Xbox Series X|S durante le prime fasi di vita delle attesissime piattaforme del colosso americano. Così come per PS5, anche in questo caso sono due le differenti console che verranno lanciate sul mercato il prossimo 10 novembre. Mentre Xbox Series X, che costerà 499 euro, sarà dotata di lettore Blu-Ray ed è stata pensata con il 4K in mente, la piccola ma comunque potente Xbox Series S verrà venduta a 299 euro, sarà sprovvista di lettore Blu-Ray e darà il massimo di sé in Full HD o Quad HD. Da non dimenticare è in ogni caso come qualsiasi titolo che uscirà da qui a fine generazione sarà compatibile con entrambe le console, sebbene per forza di cose i titoli su disco saranno utilizzabili solamente su Xbox Series X.

Halo Infinite, Fable 4, Avowed e ora anche miriadi di titoli Bethesda: se stavate aspettando l’occasione giusta per avvicinarvi all’ecosistema Xbox, sempre più irrinunciabile anche grazie all’offerta di Xbox Game Pass, ora è decisamente giunto il momento!

Assassin’s Creed Valhalla

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Limited Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Drakkar Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla GoldEdition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition su MediaWorld

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition su Unieuro



Call of Duty Black Ops Cold War

» Clicca qui per acquistare Call of Duty Black Ops Cold War su GameStop



Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo

» Clicca qui per acquistare Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo su GameStop

» Clicca qui per acquistare Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo su MediaWorld



Far Cry 6

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Limited Edition su Amazon

»Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Yara Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Gold Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Gold Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Ultimate Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Standard Edition su MediaWorld

» Clicca qui per acquistare Far Cry 6 Standard Edition su Unieuro



Gotham Knights

» Clicca qui per acquistare Ghotam Knights su GameStop

Immortals Fenyx Rising

» Clicca qui per acquistare Immortals Fenyx Rising Limited Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Immortals Fenyx Rising Shadowmaster Edition su GameStop

Just Dance 2021

» Clicca qui per acquistare Just Dance 2021 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Just Dance 2021 su GameStop

NBA 2K21

» Clicca qui per acquistare NBA 2K21 su GameStop

» Clicca qui per acquistare NBA 2K21 Mamba Forever Edition su GameStop

Overcooked All You Can Eat!

» Clicca qui per acquistare Overcooked All You Can Eat! su Amazon

» Clicca qui per acquistare Overcooked All You Can Eat! su GameStop

Planet Coaster

» Clicca qui per acquistare Planet Coaster su Amazon

» Clicca qui per acquistare Planet Coaster su GameStop

Ride 4

» Clicca qui per acquistare Ride 4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Ride 4 su GameStop

Riders Republic

» Clicca qui per acquistare Riders Republic su GameStop

Suicide Squad Kll The Justice League

» Clicca qui per acquistare Suicide Squad Kill the Justice League su GameStop

The Falconeer

» Clicca qui per acquistare The Falconeer Day One Edition su GameStop

Watch Dogs Legion

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Limited Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Resistance Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Gold Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Gold Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Ultimate Edition su GameStop

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Standard Edition su MediaWorld

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs Legion Standard Edition su Unieuro