Fallout 76 gratis per pochi giorni su PC e console, ecco i dettagli

In un periodo dove siamo costretti ad isolarci a causa dell’epidemia da Coronavirus, è sempre bello vedere aziende che propongano delle iniziative rendendo disponibili titoli gratuiti o in versione trial, vale a dire “gratis per un tempo limitato”. Bethesda ha deciso quindi di regalare per pochi giorni il tanto discusso Fallout 76 uscito ormai due anni fa. Sappiamo tutti la storia controversa del titolo e di quanto siano stati attaccati gli sviluppatori proponendo un gioco sotto molti punti di vista insufficiente, se aggiungiamo anche la vicenda della Collector Edition tiriamo fuori dal calderone una delle questione più discusse del medium videoludico degli ultimi anni.

Nonostante l’odio condiviso dal pubblico, Bethesda ha deciso di migliorare l’esperienza di Fallout 76 proponendo il recente aggiornamento chiamato Wastelanders, un vero e proprio “restauro” dell’opera che ha reso il titolo ciò che doveva essere fin dall’inizio con una vera e propria campagna, l’aggiunta di NPC (precedentemente assenti) e tante altre grosse novità. A detta di ciò gli sviluppatori hanno deciso di regalare il titolo per PC, PS5 e Xbox One a partire da oggi ore 18:00 fino a lunedì 18 maggio.

It's a whole new Appalachia. 🌄

Starting Thursday – May 14th through May 18th, come experience all that #Wastelanders has to offer during #Fallout76's free to play weekend. pic.twitter.com/O9IGSysB7K — Fallout (@Fallout) May 13, 2020

La versione di prova è quella completa, vale a dire che è disponibile anche Wastelanders. Inoltre i giocatori riceveranno doppi punti esperienza durante tutta la durata. Una volta terminato il free trial, se volete, potrete acquistare fallout 76 scontato per continuare la vostra avventura. Un buon modo per mettere le mani sopra all’ultima fatica di Bethesda e poter addentrarvi nel West Virginia.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sfrutterete l’occasione per provare Fallout 76? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Bethesda ed i suoi in uscita prossimamente.