Fallout 76: Wastelanders si mostra in un nuovo lungo video gameplay

Bethesda ha recentemente rilasciato un ricco e corposo video gameplay di Wastelanders, prossima grande espansione del tanto controverso Fallout 76. Palcoscenico perfetto per svelare nuovamente tale DLC si è rivelato essere il PAX East 2020. Wastelanders uscirà il prossimo 7 aprile, contestualmente al debutto su Steam del titolo base.

Il video gameplay recentemente rilasciato, dalla durata di ben 17 minuti, si concentra particolarmente su quello che è il nuovo sistema di dialoghi di Wastelanders. L’atteso DLC, infatti, introdurrà in Fallout 76 anche diversi NPC umani con cui interagire, che si spera sapranno dare una maggiore profondità al titolo. Potete trovare il lungo video gameplay comodamente qui sotto.

Il nuovo sistema di dialoghi permetterà ai giocatori di gestire varie situazioni in diverso modo. Le parole, del resto, sono spesso più efficaci delle armi. Tramite le giuste scelte di conversazione sarà infatti possibile creare nuove alleanze, trovare vie alternative e, ovviamente, far aumentare la propria reputazione con i vari abitanti del titolo. Ad avere nuove opzioni di dialogo in Wastelanders, oltre ovviamente ai nuovi NPC, saranno anche alcuni personaggi non giocabili già presenti nel titolo, come Rose o MODUS.

Bethesda in questa nuova espansione introdurrà anche tutta una serie di nuove caratteristiche per rendere ancor più profondo il sistema di dialogo. Tramite un apposito pulsante sarà infatti possibile tenere sotto occhio il backlog della conversazione, in modo tale da avere tutte le informazioni sempre a portata di mano. Sarà inoltre possibile modificare l’angolo della telecamera durante le varie conversazioni. In base alla disposizione dei vari punti S.P.E.C.I.A.L., infine, sarà possibile avere un numero maggiore di opzioni di conversazione. Non si tratta come facilmente osservabile di nulla di particolarmente innovativo, ma bensì di una pregevole e gradita aggiunta a Fallout 76.