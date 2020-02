GeForce Now, anche Bethesda abbandona la piattaforma

Sono giorni decisamente particolari quelli che si stanno vivendo in questi giorni in casa Nvidia: nonostante un lancio decisamente ragguardevole, con tanto di un milione di nuovi iscritti alla piattaforma, GeForce Now, il servizio di gaming in streaming della celebre società, deve infatti far fronte a diverse problematiche.

Dopo l’abbandono, forse momentaneo, forse no, di Activision alla piattaforma è infatti questa volta Bethesda a fare le valige e a rimuovere la quasi totalità dei propri titoli da GeForce Now. Ad oggi, infatti, solo il recente Wolfenstein Youngblood, di cui potete trovare qui la nostra recensione, è ancora disponibile sulla soluzione di gaming in streaming di Nvidia.

Cory Banks ha annunciato tale notizia con un post sul blog ufficiale di Nvidia: “Vi comunichiamo che la maggior parte dei titoli di Bethesda Softworks saranno rimossi oggi dalla piattaforma GeForce Now. Wolfenstein Youngblood rimarrà invece disponibile per tutti gli utenti del servizio.”

Con Bethesda sono quindi già due i publisher dal grande impatto mediatico ad aver abbandonato il servizio, pur sempre forse solo momentaneamente. Non è infatti ad oggi chiaro se a breve Bethesda e Activision Blizzard torneranno sui propri passi o se si tratta invece di un addio vero e proprio. Sarà inoltre molto interessante seguire la vicenda nei prossimi giorni, in modo tale da comprendere meglio le motivazioni dietro tale esodo e per scoprire se esso sarà limitato solo ai due publisher precedentemente citati.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi qual è il motivo dietro l’addio di queste due società a GeForce Now? Avete avuto modo di provare il servizio di gaming in streaming Nvidia o non ne avete ancora avuto l’occasione? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo comodamente nei commenti sotto questa notizia.