Fallout London sta finalmente per arrivare, preparatevi a scaricarlo

Aggiornamento: Fallout London può ora essere riscattato nella pagina GOG del gioco sottoforma di giveaway per un tempo limitato.

La tanto attesa mod Fallout: London per Fallout 4 sta per vedere finalmente la luce. Dopo cinque anni di sviluppo, il team FOLON ha confermato che il progetto sarà disponibile a partire da oggi, anche se non è ancora chiara l'ora in cui verrà sbloccato il download.

Questa ambiziosa mod, in lavorazione dal 2019, racconta una storia originale ambientata oltre la Manica. Nonostante diverse sfide incontrate durante lo sviluppo, i fan potranno presto mettere le mani su questa espansione non ufficiale.

Un'esperienza completamente nuova

Fallout: London si presenta come un vero e proprio gioco a sé stante. Il team ha ricreato da zero l'ambientazione londinese, includendo:

Nuove missioni

Personaggi doppiati (tra cui un ex Speaker della Camera dei Comuni britannica)

Colonna sonora originale

Molte altre caratteristiche inedite

La strada verso la pubblicazione non è stata priva di ostacoli. All'inizio dell'anno, l'aggiornamento next-gen di Fallout 4 rilasciato da Bethesda ha messo in dubbio il futuro della mod, costringendo il team a posticipare la data di uscita inizialmente prevista per il 23 aprile.

Tuttavia, negli ultimi giorni si sono susseguiti segnali incoraggianti. Il18 luglio, infatti, il Team FOLON ha annunciato l'approvazione della mod su GOG, mentre ieri il project manager Dean Carter ha pubblicato un messaggio criptico su Discord, confermando poi la data di uscita per il 25 luglio.

Come giocare a Fallout: London

Per poter utilizzare la mod, i giocatori dovranno riportare la propria copia di Fallout 4 a una versione precedente all'aggiornamento next-gen. Le istruzioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale del progetto.