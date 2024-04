Fallout: tutti i giochi della serie a partire da 3€ su CDKeys!

Avete iniziato a guardare la serie tv di Fallout uscita qualche giorno fa su Amazon Prime Video - o magari la avete già bingewatchata tutta - e vi è venuta voglia di giocare o rigiocare i titoli della saga? Innanzitutto sappiate che non siete gli unici, ma c'è anche una buona notizia: CDKeys ha lanciato una promozione dedicata proprio a Fallout, che vi consentirà di acquistare tutti i capitoli della serie a partire da 3€!

Vedi offerte su CDKeys

Offerte Fallout su CDKeys, perché approfittarne?

Questa promozione è un'ottima opportunità per tutti coloro che desiderano esplorare o rivivere le avventure della serie, compresi i principali giochi, gli spin-off e i DLC prodotti da Bethesda Game Studios. Sebbene la maggior parte delle offerte sia rivolta ai giocatori PC, alcuni titoli sono disponibili anche per Xbox One o Xbox Series X|S.

Come sempre con CDKeys una volta effettuato l'acquisto riceverete via email il codice del gioco da riscattare su piattaforme come Steam o l'Xbox Store. In questo modo, potrete tuffarvi immediatamente nei mondi affascinanti e pericolosi di Fallout e vivere avventure epiche nel deserto post-apocalittico!

Di seguito vi riportiamo alcune delle offerte più rilevanti:

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina CDKeys dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare degli sconti. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che potrebbero terminare a breve!

Vedi offerte su CDKeys