Famosissimo emulatore del Nintendo DS tolto dal Play Store, nessuno sa perché

La popolare app DraStic per emulare i titoli del Nintendo DS è stata rimossa dal Google Play Store. Lo sviluppatore non ha fornito spiegazioni sulla rimozione. L'app era diventata gratuita dopo il caso Yuzu, ma è rimasta closed-source.

La rimozione di DraStic rappresenta un duro colpo per la scena dell'emulazione su Android. L'app, considerata il miglior emulatore di Nintendo DS per dispositivi meno potenti, era presente sul Play Store da oltre un decennio e, nonostante lo sviluppo attivo fosse cessato nel 2017, DraStic continuava a offrire ottime prestazioni per la maggior parte dei titoli DS.

Foto di Stas Knop da Pexels

L'ultimo importante annuncio dello sviluppatore Exophase risaliva allo scorso anno su Discord. In seguito al caso legale di Yuzu, DraStic era stato reso gratuito, probabilmente per evitare problemi con Nintendo. Exophase aveva anche dichiarato: "Non intendo mantenerlo sul Play Store ancora per molto..."

Lo sviluppatore aveva promesso di rendere l'app open-source, ma ciò non è ancora avvenuto; questo impedisce la creazione di fork con nuove funzionalità o interfacce aggiornate. Nonostante ciò, l'app può ancora essere installata manualmente, se si trova una fonte affidabile per il download (quindi state attenti).

Sebbene DraStic fosse ancora un ottimo emulatore, sono emerse altre opzioni per colmare il vuoto:

MelonDS : ancora in beta, ma con un'interfaccia più moderna e alcune funzioni assenti in DraStic

: ancora in beta, ma con un'interfaccia più moderna e alcune funzioni assenti in DraStic Piattaforme all-in-one come RetroArch e Lemuroid, che utilizzano il core DeSmuME Libretro, anche se con prestazioni variabili.

In ogni caso, la rimozione di DraStic segna la fine di un'era per l'emulazione di Nintendo DS su Android, ma la comunità continua a sviluppare alternative per preservare l'accesso a questi giochi classici. L'emulazione di console di videogiochi ha radici che risalgono agli anni '90, quando i primi emulatori per sistemi come il Nintendo Entertainment System (NES) iniziarono ad apparire sui personal computer. Questa pratica si è evoluta nel tempo, diventando sempre più sofisticata e coinvolgendo sistemi più recenti e complessi.

In particolare, nel corso degli anni l'emulazione su dispositivi mobili è diventata sempre più popolare, grazie alla crescente potenza degli smartphone. Android, in particolare, si è dimostrato una piattaforma ideale per gli emulatori, grazie alla sua natura open-source e alla flessibilità del sistema operativo.