Far Cry 5: fan ricrea tutto GoldenEye 007 in modalità arcade

Uno degli aspetti più apprezzati dalla community di Far Cry 5 è senza dubbio la modalità Arcade. Grazie a questa funzionalità, i giocatori hanno dato libero sfogo alla propria creatività, andando a realizzare nuovi livelli, modalità di gioco, e talvolta anche veri giochi interi grazie alle possibilità proposte da tale modalità. Quel che ha dell’incredibile, è come un appassionato sia riuscito a ricreare l’iconico FPS GoldenEye 007 usufruendo di tale modalità presente nel titolo Ubisoft.

Il fantastico lavoro è stato fatto dallo YouTuber ‘Krollywood’, il quale ha realizzato quello che appare come una sorta di remake fan-made dello sparatutto uscito su Nintendo 64 nel 1997. Il tutto è stato possibile grazie all’editor di mappe di Far Cry 5. Lo YouTuber ha detto a Kotaku che non è stato uno lavoro facile, e il tutto ha richiesto quasi tre anni di lavoro. Il risultato finale è impressionante, e rende giustizia ad uno dei titoli FPS più riconoscibili dell’intero genere.

La modalità Arcade di Far Cry ha saputo intrattenere la community del gioco Ubisoft per diverso tempo dopo il suo lancio. Molti giocatori amano mettere alla prova la propria creatività, e l’editor consente possibilità illimitate e di creare omaggi fedeli come questo tributo a GoldenEye 007. Fa male sapere che Ubisoft non ha intenzione di inserire questa modalità anche all’interno del prossimo Far Cry 6, soprattutto dopo aver visto che grandi progetti sono in grado di realizzare gli appassionati.

La somiglianza con il gioco originale uscito su Nintendo 64 è spaventosa. Non a caso, poco fa abbiamo accostato questa realizzazione dell’appassionato a una sorta di remake amatoriale, perchè i livelli sembrano davvero identici a come ce li ricordavano a fine anni ’90.