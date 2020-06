Far Cry 6 su PS5 e Series X, annuncio confermato da un leak

Dopo il non proprio ottimale rilascio di Ghost Recon Breackpoint, Ubisoft ha deciso di rimandare a data da destinarsi tutti quei progetti già annunciati allo scorso E3 2019 quali: Watchdogs Legion, Gods & Monsters, Roller Champions e Rainbow Six Quarante. Ora, la compagnia francese sta per ritornare in pista il prossimo 12 giugno con l’evento Ubisoft Forward dove stando a dei nuovi rumor verrà annunciato anche Far Cry 6.

A pubblicare questa voce di corridoio è il noto leaker Nibel, il quale ha postato sul proprio profilo Twitter alcune anticipazioni su Far Cry 6 e la sua imminente presenatzione. Stando al ragazzo, il sesto capitolo della saga FPS open world di Ubisoft verrà annunciato il prossimo 12 giugno durante l’evento digitale della compagnia francese, ed insieme all’annuncio verranno mostrati i primi dettagli del gioco.

Rumor: Far Cry 6 to be revealed at Ubisoft Forward on July 12 Takes place at a more "exotic location" Launching 2021 for next-gen consoles and PChttps://t.co/YQamv4pTq8 pic.twitter.com/zxsbexI63R — Nibel (@Nibellion) June 9, 2020

Oltre a ciò, Nibel si sbilancia dichiarando che Far Cry 6 riporterà i giocatori all’interno di un’ambientazione più esotica rispetto a quella dei capitoli precedenti, non specificando meglio però in che parte del mondo verremo trasportati questa volta. In conclusione del tweet di Nibel, viene anche indicato che il titolo uscirà non prima del 2021 e arriverà direttamente sulle console di prossima generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X, oltre ovviamente a venire rilasciato anche su PC tramite la piattaforma Uplay.

Ovviamente al momento parliamo di un rumor, quindi stiamo ancora viaggiando tra le speculazioni. C’è da dire però, che se il tutto ciò dovesse rivelarsi veritiero, ne avremo la conferma definitiva solamente tra qualche giorno, quando l’evento digitale Ubisoft Forward prenderà finalmente il via il prossimo 12 giugno. Cosa ne pensate di questo nuovo rumor riguardo alla serie Far Cry? Vi aspettate un annuncio del genere a breve? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.