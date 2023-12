Farming Simulator 22 Premium Edition è come un gioco nuovo, ecco tutti i contenuti

Farming Simulator 22 è una di quelle produzioni da annoverare tra i pilastri portanti di una certa tipologia di PC gamer, ovvero quelli che amano i gestionali dove ci “si sporca le mani in prima persona”, non limitandosi a decidere chi mandare a lavorare, ma andandoci di persona, ogni mattina non appena canta il gallo.

Infatti, a due anni dalla sua uscita, Farming Simulator 22 conta ancora tantissimi appassionati che ogni giorno si dedicano alla gestione della propria azienda agricola (pensate che tuttora risulta fra le produzioni con più giocatori attivi su Steam), tenendo viva una produzione che, negli ultimi 24 mesi, è stata arricchita da numerosi contenuti, pensati sia per accontentare una community sempre più fiorente, sia per offrire una mole di contenuti, al limite del soverchiante, a chiunque inizi da zero la sua vita di campagna.

È infatti da poco uscita la Premium Edition di Farming Simulator 22, la quale si pone l’obiettivo di offrire ai nuovi giocatori il titolo nella sua forma più completa, includendo tutti i contenuti rilasciati nei due season pass che hanno accompagnato il gioco.

Nel dettaglio la Premium Edition di Farming Simulator 22 include: Farming Simulator 22, sei mappe, sette pacchetti di contenuti ufficiali, le due espansioni dell'anno 1, le due espansioni dell'anno 2 e i pacchetti dedicati ad Antonio Carraro, Kubota, Vermeer, Göweil, Hay & forage, Horsch AgroVation e Oxbo.

Il rilascio della Premium Edition, inoltre, corrisponde con l’uscita della Premium Expansion, l’ultima espansione del secondo season pass, che porta con sé una mole di novità indubbiamente interessanti.

La Premium Edition di Farming Simulator 22 ci offre la sesta mappa dedicata alla coltura: Zielonka, un nuovo ambiente dell'Europa centrale, ispirato a Paesi come la Repubblica Ceca e la Polonia.

Il paesaggio pittoresco, e leggermente collinare, intorno a un villaggio isolato, adornato da case splendidamente decorate, presenta una serie di terreni fertili per le nuove colture orticole: carote, pastinaca e barbabietole rosse.

Con le nuove colture, introdotte con la Premium Expansion, Farming Simulator 22 permette di coltivare fino a 20 diversi prodotti. Un numero decisamente importante considerando la complessità del gestire a dovere una coltura.

Le nuove colture di Zielonka vengono coltivate in file e richiedono attrezzature speciali, come la mietitrebbia automotrice ZKIV di Dewulf.

Inoltre, l’introduzione di nuove catene di produzione permette di trasformare le verdure in zuppe, in conserve nutrienti e persino di aprire una produzione di patatine.

Per quanto riguarda, invece, i nuovi veicoli inclusi con la Prmeium Expansion, sono oltre 37, fra veicoli, strumenti e accessori, e tutti incentrati sulle nuove colture. Inoltre, alcuni nuovi produttori (Dewulf, Gorenc, Agrio e WIFO) fanno il loro debutto in Farming Simulator 22, oltre a nuove macchine prodotte da BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland e SaMASZ.

Farming Simulator 22 Premium Edition include anche una serie di nuovi edifici, tra cui 6 rifugi (più o meno utili e dotati di illuminazione funzionale) 3 fattorie, che serviranno come punto di riposo per far avanzare il tempo quando necessario, e 6 nuove fabbriche.

Di queste ultime, però, solo tre sono davvero nuove: la fabbrica di patate (che permette di realizzare delle patatine utilizzando patate e olio di girasole, oliva o colza), la fabbrica di conserve (dove si sfrutteranno i nuovi tipi di verdure) e la fabbrica di zuppe.

È disponibile, inoltre, anche un nuovo punto vendita che permetterà di sfruttare le tavole per far costruire dei pianoforti.

Per quanto riguarda gli animali, sono stati aggiunti un allevamento di maiali e due pollai, ma le 3 nuove colture introdotte, consentiranno di nutrire equini e suini, anche attraverso le stalle di base.

Per gli amanti della decorazione e dell'allestimento delle fattorie, sono disponibili 20 varianti inedite di muri, recinzioni e cancelli, oltre a 9 fra lampioni, lampade e illuminazioni stradali, che si aggiungono all'ampio assortimento di oggetti cosmetici presenti nel titolo.

La ricchissima offerta della Premium Expansion di Farming Simulator 22 pensa anche agli amanti dei collezionabili, disseminando per tutta Zielonka 50 mele d’oro da recuperare per “restituire agli alberi la loro antica gloria”.

Se, infine, fate parte di quei giocatori che adorano lavorare in compagnia degli amici, sappiate che ora potrete affrontare i vostri “colleghi” su un campo da calcio dotato di tabellone segnapunti (che funziona in tempo reale) e di un pallone che reagisce accuratamente a tiri e passaggi. Sia chiaro che non siamo di fronte a un nuovo titolo della celebre serie calcistica targata EA, ma ci ha indubbiamente divertiti questa simpatica aggiunta.

In conclusione, Farming Simulator Edizione Premium è un "must have" per tutti gli amanti del genere che non possiedono alcuna espansione del gioco base e vogliono godersi un’esperienza completa e a prezzo concorrenziale. Se invece siete già in possesso delle varie espansioni del gioco, la Premium Expansion sarà in grado di garantirvi decine e decine di ore di gioco ben confezionate.

Sicuramente, in attesa che arrivi un nuova versione di Farming Simulator dotata di terreni dinamici, questa conclusione del secondo Season Pass si è rivelata sorprendente e davvero ricca di contenuti di spessore.

La Premium Expansion, così come la Premium Edition di Farming Simulator 22 (che include il gioco base e tutte le espansioni), sono disponibili su PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.