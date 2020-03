FaZe, uno streamer è stato sospeso per aver utilizzato termini razzisti

Nei giorni scorsi la celebre organizzazione di eSports FaZe Clan ha comunicato di aver sospeso a tempo indeterminato il proprio streamer e pro-player di Fortnite Dubs a causa dell’utilizzo di un’espressione razzista.

Dubs era entrato a far parte del FaZe Clan lo scorso anno, qualificandosi per la Fortnite World Cup sia nella modalità a giocatore singolo che in duo

Il celebre FaZe Clan ha reso pubblica tale decisione con un comunicato: ” Il FaZe Clan non sopporta nessuna forma di odio o razzismo. Per noi è indispensabile creare in questa community un ambiente inclusivo. A causa delle sue ultime azioni abbiamo deciso di sospendere a tempo indefinito Dubs dal rappresentare il FaZe Clan in qualsiasi competizione, streaming o post sui social network. Chiediamo a Dubs di riflettere sull’accaduto e di sottoporsi ad un percorso di miglioramento; vogliamo inoltre richiedere a tutti i membri del FaZe Clan di allenare la propria sensibilità.”

Dumbs ha ovviamente cercando di mettere una pezza all’infelice situazione, pubblicando una lettera di scuse sul proprio profilo Twitter: “Non posso nemmeno descrivere quanto sono dispiaciuto. Non intendevo fare del male a nessuno, ma quello che ho detto era assolutamente offensivo, insensibile e sbagliato. La parola che ho detto non dovrebbe in nessun modo dovuto essere nel mio vocabolario e mi scuso dal profondo del mio cuore acon tutti quelli che ho offeso usandola. Meritate tutti di più.”

