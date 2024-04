L'interfaccia di Twitch sta per diventare come quella di TikTok, ecco cosa significa

Dopo quasi un anno di test, il nuovo feed "discovery" simile a quello di tipo TikTok sarà finalmente disponibile per tutti gli utenti Twitch a partire da questo mese. Durante uno streaming live delle Note di Patch tenutosi questo mercoledì, Twitch, infatti, ha annunciato il nuovo feed che permetterà di scorrere feed separati dedicati a clip e livestream attuali.

Il nuovo feed discovery sarà lanciato come una scheda all'interno dell'app mobile e il mese prossimo alcuni utenti potrebbero vedere questo feed come la homepage dell'app mobile. Twitch afferma che tutte le livestream e le clip sono idonee ad apparire nel suo feed di scoperta purché rispettino le sue linee guida sui contenuti.

Nel feed live, sarà possibile trovare contenuti in diretta da creatori che si seguono, così come livestream raccomandati da Twitch. Se trovi qualcosa che ti piace, puoi toccare l'avatar del creatore per entrare in modalità teatro e interagire con la diretta.

Lo stream delle clip, d'altra parte, permette di visualizzare un feed pieno di video a breve termine tratti dalle livestream di Twitch. Twitch mostrerà quando un creatore è in diretta, permettendoti di sintonizzarti se vuoi vedere di più.

Il feed, tuttavia, non ti permetterà di sfuggire alla pubblicità: come ha affermato il product manager Jess Sung durante lo streaming delle Note di Patch, queste appariranno comunque all'interno del feed. Puoi comunque scorrere oltre.