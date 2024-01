NVIDIA Enhanced Broadcasting, rivoluzione nell streaming video su Twitch

NVIDIA ha presentato un importante aggiornamento al CES 2024, concentrandosi sullo streaming video in collaborazione con Twitch. Il prossimo Enhanced Broadcasting, in arrivo in versione BETA questo mese, utilizzerà l'encoder NVIDIA NVENC per potenziare le prestazioni e la qualità dello streaming video su GPU GeForce RTX e GTX.

L'obiettivo principale è migliorare l'esperienza degli spettatori attraverso una maggiore qualità video e una riduzione della latenza. La tecnologia si basa su nuovi standard e sfrutta le capacità dell'hardware locale, consentendo flussi video multi-encoded e supportando l'encoding AV1 quando possibile.

Anche OBS, produttore dell’omonimo e popolare software, ha collaborato allo sviluppo di Enhanced Broadcasting. Grazie a questo nuovo strumento sarà possibile lo streaming simultaneo in fino a tre risoluzioni con un massimo di 1080p.

I piani futuri prevedono bit rate più elevati, risoluzione 4K e supporto fino a quattro flussi simultanei. La novità del momento è invece il supporto per AV1, un codec senza royalty che richiede meno larghezza di banda per video di alta qualità. La decodifica AV1 sarà disponibile su una varietà di hardware, rendendo questa tecnologia accessibile a un pubblico più ampio.

Enhanced Broadcasting si basa sulle specifiche Enhanced RTMP e semplifica lo streaming per i creatori di contenuti. Le funzioni in questione al momento vengono gestite sul server, creando però problemi di latenza piuttosto evidenti.

Questo avanzamento migliorerà notevolmente l'esperienza di streaming video e contribuirà alla crescente popolarità della codifica video AV1. Twitch prevede di estendere gradualmente l'accesso a più creator, promettendo un futuro promettente per lo streaming video di qualità superiore.