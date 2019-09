FIFA 20: i molti problemi della Carriera non saranno risolti a breve, ecco perché

FIFA 20 è disponibile da alcuni giorni ormai e i fan del calcio si stanno divertendo con le molte modalità a disposizione. Chi predilige la modalità Carriera, però, sta avendo qualche problema. Secondo quanto segnalato da vari utenti Xbox One tramite Reddit, ci sono molteplici glitch, problemi con l’intelligenza artificiale e una serie di problematiche che sembrano essere state trasportate direttamente da FIFA 19 (e da qui parte l’accusa di “copia e incolla”).

Ci sono errori di battitura, nel design delle maglie, con il cambio di posizione dei giocatori, ma anche problemi con il sistema di difficoltà e con i dialoghi, con una situazione nella quale indipendentemente da quello che si chiede si ottiene sempre la stessa risposta. EA è ha conoscenza di questi bug e si potrebbe pensare che li risolverà a breve; in realtà, non è così.

Lastly, I want to address the narrative around last night’s Transfer Market and how we can fix that quickly vs. patches. This is based on the fact that outages on online services are server-based. Server hot-fixes can be done quickly based on the fix and identifying the issue.

— Corey Andress (@EACoreySA) September 27, 2019