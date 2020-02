FIFA 20: Ultimate Team è gioco d’azzardo secondo due avvocati

Ci ritroviamo ancora una volta a parlare di gioco d’azzardo e videogame, una questione discussa innumerevoli volte nel corso del 2019 e che probabilmente sarà al centro della scena anche in questo 2020. In questa occasione a essere chiamato in causa è FIFA 20, il simulatore calcistico di Electronic Arts: più precisamente, due avvocati hanno dato il via a una causa legale nei confronti di FIFA Ultimate Team (FUT), affermando che dovrebbe essere classificato come gioco d’azzardo.

Parliamo di Karim Morand-Lahouazi e Victor Zagury, avvocati parigini. I due affermano che, per poter vincere in questa modalità, l’unica cosa che si può fare è spendere e scommettere il proprio denaro.

Zagury ha affermato che “in questo gioco tutti vogliono avere un dream team per poter vincere il più possibile. Il mio cliente ha speso 600 euro in cinque mesi senza ottenere nemmeno un grande giocatore. Gli sviluppatori di questa modalità di gioco hanno creato un sistema illusorio e in grado di dare assuefazione. Più paghi, maggiore è la possibilità di ottenere giocatori di alto livello. Riteniamo che sia da considerare un gioco d’azzardo poiché comprare dei pacchetti non è nulla più di una scommessa. La logica dei casino è entrata nelle loro case. Oggi, un ragazzino di undici o dodici anni può senza alcuna restrizione giocare a FUT e spendere denaro, poiché non vi è alcun sistema di controllo parentale in tale modalità. Il Belgio e i Paesi Bassi hanno già preso provvedimenti in tal direzione.”

Il cliente ha rilasciato una dichiarazione a L’Équipe riguardo a FIFA 20 e FIFA Ultimate Team (FUT): “Diventi rapidamente dipendente da questo gioco… ogni volta che compro un pacchetto mi dico che è l’ultima volta ma alla fine lo rifaccio. Sei terribilmente frustrato quando non ottieni giocatori abbastanza validi e quindi compri ancora e ancora.”

L’obbiettivo degli avvocati è di riuscire a capire qual è l’algoritmo che decide in che modo vengono distribuiti i giocatori nei pacchetti comprati.