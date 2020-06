FIFA 21: la versione PC non sarà all’altezza di PS5 e Xbox Series X

Come ogni anno, in vista della nuova stagione, si torna a parlare del celebre gioco calcistico di Electronic Arts. Questa volta, però, al centro dei dibattiti nelle piazze di confronto virtuali non è lo scontro tra FIFA 21 e PES 2021, ma una dichiarazione piuttosto allarmante da parte di EA e che sta preoccupando non poco i videogiocatori PC.

Ebbene, consultando la sezione FAQ sul sito Web di EA, alla testuale domanda: “Quale versione di FIFA 21 sarà disponibile su PC?” la risposta da parte della software house è che la versione per PC di FIFA 21 sarà la stessa della versione per PlayStation 4 e Xbox One. Tale rivelazione ha scaldato parecchio gli animi dei videogiocatori, lasciando trasparire quindi che il gioco sarà ottimizzato solo sulle console di nuova generazione. Inutile dire che gli utenti PC non hanno appreso la notizia con felicità.

FIFA 21 uscirà il 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Soltanto in un successivo momento, sarà possibile giocarlo anche su Google Stadia. A quanto pare, però, il gioco sarà ottimizzato su PS5 e Xbox Series X. In modo particolare, su PS5, grazie al feedback aptico del DualSense, sarà possibile tirare con maggior precisione e avvertire contrasti e colpi in modo più significativo. Per questi motivi, i giocatori PC sono letteralmente increduli alla notizia, al punto di pensare che ci sia un malinteso. Sono proprio loro, infatti, a chiedersi perché mai EA Sports non dovrebbe rilasciare una versione di FIFA 21 per PC che tenga testa alle versioni delle prossime PlayStation 5 e Xbox Series X.

Al momento, EA non ha fornito una spiegazione in merito alle sue dichiarazioni. Dunque, la versione di FIFA 21 per PC sarà realmente inferiore alle prossime console next-gen, al punto di costringere i videogiocatori ad aspettare FIFA 22? Attendiamo di scoprirne di più nelle prossime settimane.