FIFA 22: squadre italiane senza licenza, ecco quali e come si chiamano

FIFA 22 è attualmente sotto i grandi riflettori, e in questi giorni anche noi di Game Division vi abbiamo proposto un paio di anteprime sul prossimo grande titolo calcistico targato Electronic Arts. Man mano che passano le settimane ci avviciniamo sempre più all’uscita del gioco, e stiamo scoprendo una serie di dettagli che interesseranno sicuramente a tutti gli appassionati della serie. Tra questi abbiamo scoperto anche alcune delle squadre italiane che saranno senza licenza ufficiale.

Come fatto notare da un utente su Twitter, oltre alla Juventus, già senza licenza nella scorsa edizione del titolo calcistico EA, ci sarebbero anche altre tre squadre militanti nella nostra Serie A. Alla squadra bianco nera di Torino, che si chiamerà nuovamente Piemonte Calcio, in FIFA 22 anche Roma, Lazio e Atalanta saranno sprovviste di licenze. Questo significa che oltre ai nomi delle società, anche i loghi e le divise nel gioco di EA non saranno quelle ufficiali che vedremo sui campi nella prossima stagione.

l’AS Roma si chiamerà F.C. Roma, mentre Lazio ed Atalanta sono state rinominate rispettivamente come Latium e Bergamo Calcio. Un cambiamento che sicuramente farà poco contenti i tifosi di queste quattro squadre di Serie A, le quali si potranno trovare con tutte le licenze ufficiali nel nuovo eFootball. Come annunciato da Konami, inoltre, dalla stagione 2022/2023 anche il Napoli diventerà una squadra partner di eFootball, andando a perdere la licenza nel prossimo FIFA 23.

Vi ricordiamo, infine, che la nuova stagione virtuale di FIFA 22 comincerà esattamente il giorno del lancio del gioco, ovvero il prossimo 1 ottobre 2021 sulle piattaforme PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC tramite Origin, Steam e Stadia.