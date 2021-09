FIFA 22 è ad un passo dall’essere rilasciato, e come ogni stagione gli appassionati della simulazione calcistica targata EA Sports sono pronti ad immergersi nelle varie modalità di gioco proposte. Tra queste ci sarà ancora un’importante concentrazione sull’online e sulla modalità Ultimate Team. Per essere sempre competitivi in FUT i giocatori di tutto il mondo hanno bisogno di evolvere nel tempo la propria squadra, e per farlo sono necessari i FIFA Points.

FIFA Points: prezzi e come utilizzarli in FIFA 22

Cosa sono i FIFA Points?

I FIFA Points sono, semplicemente, la moneta di gioco acquistabile di FIFA 22. Oltre ai Crediti FUT, ottenibili tranquillamente giocando al gioco, i FIFA Points sono dei punti che vanno acquistati tramite microtransazioni. Ci sono diversi pacchetti acquistabili, ognuno di essi con una differente quantità di punti ottenibili. I FIFA Points servono per diverse operazioni all’interno della modalità FUT, come: accedere alla modalità Draft o per acquistare i pacchetti FUT.

Quanto costano i FIFA Points?

Si possono acquistare diverse quantità di FIFA Points, a seconda del budget che si ha a disposizione o di quelli che sono i propri piani di espansione del team, e si possono acquistare sia direttamente in gioco, con uno sconto del 10% per gli utenti EA Play, oppure anche su Amazon.

Di seguito trovate i diversi pacchetti di FIFA Points disponibili all’acquisto.

PC

PlayStation (PS4/PS5)

Xbox (One/Series X|S)

Se avete già preso parte alla modalità FUT nei precedenti capitoli di FIFA, sappiate che connettendovi con il vostro profilo EA sarete in grado di traferire tutti i FIFA Points che avevate nell’iterazione precedente.

Vi ricordiamo che FIFA 22 uscirà il prossimo 1 ottobre sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC.