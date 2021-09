Ogni bravo giocatore di FIFA sa bene che per ottenere il massimo risultato e una grande serie di vittorie deve mettere su una squadra vincente. Scegliere i migliori giocatori di FIFA 22 non è semplice e non tutti i giocatori risultano perfetti per ogni tipologia di competizione presente. Ci sono infatti degli atleti più indicati per la Serie A, alcuni che funzionano meglio nella Ligue 1, altri più veloci, altri più abili nei passaggi, insomma ci sono davvero giocatori più forti in ogni categoria. In questa guida vedremo i migliori giocatori in assoluto del gioco, a seconda della competizione.

IMPORTANTE: Ricordiamo che le classifiche e i punteggi provengono dal “Comitato per le valutazioni”, degli appassionati di calcio che creano il giudizio complessivo per valutare oltre 17.000 giocatori.

I migliori giocatori di FIFA 22

FIFA 22: i migliori giocatori di sempre

Prima di lasciarvi alla lista dei giocatori, vi ricordiamo che la statistica overall, ovvero il punteggio complessivo totale del giocatore viene dato da una media dei punti che hanno nelle seguenti caratteristiche:

Pac = Accelerazione/Velocità

= Accelerazione/Velocità Sho = Tiro

= Tiro Pas = Passaggio

= Passaggio Dri = Dribbling

= Dribbling Def = Difesa

= Difesa Phy = Fisico

= Fisico TOT = Punteggio finale

O per i portieri:

Div = Tuffo

= Tuffo Han = Presa

= Presa Kic = Rilancio

= Rilancio Ref = Riflessi

= Riflessi Spd = Velocità

= Velocità Pos = Posizionamento

= Posizionamento TOT = Punteggio finale

Naturalmente, i giocatori con un punteggio overall più alto sono i più forti, ma alcuni riservano sorprese in particolari caratteristiche che li rendono migliori nel dribbling, in difesa, ecc.

Lionel Messi

Pac = 85

Sho = 92

Pas = 91

Dri = 95

Def = 34

Phy = 65

TOT = 93

Robert Lewandoski

Pac = 78

Sho = 92

Pas = 79

Dri = 86

Def = 44

Phy = 82

TOT = 92

Cristianoo Ronaldo

Pac = 87

Sho = 93

Pas = 82

Dri = 88

Def = 34

Phy = 75

TOT = 91

Kevin de Bruyne

Pac = 76

Sho = 86

Pas = 93

Dri = 88

Def = 64

Phy = 78

TOT = 91

Kylian Mbappé

Pac = 97

Sho = 88

Pas = 80

Dri = 92

Def = 36

Phy = 77

TOT = 91

Neymar Jr

Pac = 91

Sho = 83

Pas = 86

Dri = 94

Def = 37

Phy = 63

TOT = 91

Jan Oblak

Div = 87

Han = 92

Kic = 78

Ref = 90

Spd = 50

Pos = 90

TOT = 91

Harry Kane

Pac = 70

Sho = 91

Pas = 83

Dri = 83

Def = 47

Phy = 83

TOT = 90

N’Golo Kanté

Pac = 78

Sho = 66

Pas = 75

Dri = 82

Def = 87

Phy = 83

TOT = 90

Manuel Neuer

Div = 88

Han = 88

Kic = 91

Ref = 88

Spd = 56

Pos = 89

TOT = 90

Ter Stegen

Div = 88

Han = 85

Kic = 88

Ref = 90

Spd = 43

Pos = 88

TOT = 90

Mohamed Salah

Pac = 90

Sho = 87

Pas = 81

Dri = 90

Def = 45

Phy = 75

TOT = 89

Gianluigi Donnarumma

Div = 91

Han = 83

Kic = 79

Ref = 90

Spd = 52

Pos = 85

TOT = 89

Karim Benzema

Pac = 76

Sho = 86

Pas = 81

Dri = 87

Def = 39

Phy = 77

TOT = 89

Virgil Van Dijk

Pac = 78

Sho = 60

Pas = 71

Dri = 72

Def = 91

Phy = 84

TOT = 89

Joshua Kimmich

Pac = 70

Sho = 73

Pas = 86

Dri = 84

Def = 83

Phy = 79

TOT = 89

Heung Min Son

Pac = 88

Sho = 87

Pas = 82

Dri = 86

Def = 43

Phy = 69

TOT = 89

Alisson

Div = 86

Han = 86

Kic = 84

Ref = 89

Spd = 52

Pos = 90

TOT = 89

Thibaut Courtois

Div = 84

Han = 89

Kic = 74

Ref = 88

Spd = 46

Pos = 86

TOT = 89

Casemiro

Pac = 65

Sho = 73

Pas = 76

Dri = 73

Def = 86

Phy = 90

TOT = 89

Ederson

Pac = 87

Sho = 82

Pas = 93

Dri = 88

Def = 64

Phy = 88

TOT = 89

Sadio Mané

Pac = 91

Sho = 83

Pas = 80

Dri = 89

Def = 44

Phy = 77

TOT = 89

I migliori Giovani Talenti in FIFA 22

Una lista completa dei migliori giovani talenti per affrontare al meglio la carriera Allenatore in FIFA 22 con i giocatori divisi a seconda del ruolo: Portieri, Difensori, Attaccanti e Centrocampisti. La freccia sta ad indicare il potenziale di crescita.

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma (PSG): 89 → 93

M. Vandevoordt (Genk): 71 → 87

L. Morales (A. Lanus): 72 → 85

A. Lunin I (Real Madrid): 74 → 85

Diogo Costa (Porto): 73 → 85

C. Chatzigavriel (Cyprus): 58 → 84

Charis Chatzigavriel (APOEL Nicosia): 58 → 84

DIFENSORI

Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 87 → 92

Dayot Upamecano (Bayern Monaco): 82 → 90

Theo Hernandez (Milan): 84 → 90

Matthijs de Ligt (Juventus): 85 → 90

A. Bastoni (Inter): 80 → 90

Jules Kounde (Siviglia): 83 → 89

Eder Militao (Real Madrid): 82 → 89

Alphonso Davies (Bayern Monaco): 82 → 89

Nuno Mendes (PSG): 78 → 88

CENTROCAMPISTI

Phil Foden (Man City): 84 → 92

Kai Havertz (Chelsea): 84 → 92

Pedri (Barcellona): 81 → 91

Jadon Sancho (Manchester United): 87 → 91

Jude Bellingham (Borussia Dortmund): 79 → 89

Eduardo Camavinga (PSG): 78 → 89

Mason Greenwood (Manchester United): 78 → 89

Mason Mount (Chelsea): 83 → 89

Federico Valverde (Real Madrid): 83 → 89

Bukayo Saka (Arsenal): 80 → 88

Martin Odegaard (Arsenal): 82 → 88

Mikkel Damsgaard (Sampdoria): 77 → 87

ATTACCANTI

Kylian Mbappè (PSG): 91 → 95

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 88 → 93

Federica Chiesa (Juventus): 83 → 91

Joao Felix (A. Madrid): 83 → 91

Ansu Fati (Barcellona): 76 → 90

Vinicius Jr. (Real Madrid): 80 → 90

Ferran Torres (Manchester City): 82 → 90

Dejan Kulusevski (Juventus): 81 → 89

Giacomo Raspadori (Sassuolo): 74 → 88

Pedro Goncalaves (Sporting Lisbona): 81 → 88

Christian Pulisic (Chelsea): 82 → 88

Moise Kean (Juventus): 79 → 87

FIFA 22: i giocatori più veloci

Se la vostra tattica è quella di puntare sulla velocità, ecco nove campioni che sono delle vere schegge, capaci di attraversare il campo in pochissimo tempo e andare dritti al goal.

Kylian Mbappè 97 PSG

Adama Traore 96 Wolverhampton Wanderers

Alphonso Davies 96 Real Madrid

Daniel James 95 Leeds United

Achraf Hakimi 95 PSG

Vinicius Jr 95 Real Madrid

Gerrit Holtmann 94 VfL Bochum

Ismaila Sarr 94 Watford

Georges Nkoudou 94 Besiktas

FIFA 22: i migliori giocatori U21

Se invece volete puntare su delle promesse Under 21, ecco i migliori presenti nel gioco.

João Félix – 83

Haaland – 88

Ferran Torres – 82

Sancho – 87

Pedri – 81

Foden – 84

Saka – 80

Davies – 82

Lacroix – 79

James – 81

Meslier – 77

FIFA 22: i migliori giocatori della Ligue 1

Affrontare la Ligue 1 senza una buona squadra potrebbe essere un’impresa davvero ardua, ecco quindi i migliori giocatori per vincere anche in questa competizione. I giocatori del Paris Saint-Germain risultano i migliori per affrontare questa modalità.

Lionel Messi – Paris Saint-Germain – AD – 93 TOT

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – ATT – 91 TOT

Neymar Jr – Paris Saint-Germain – AS – 91 TOT

Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain – POR – 89 TOT

Sergio Ramos – Paris Saint-Germain – DC – 88 TOT

Keylor Navas – Paris Saint-Germain – POR – 88 TOT

Marquinhos – Paris Saint-Germain – DC – 87 TOT

Ángel Di María – Paris Saint-Germain – AD – 87 TOT

Marco Verratti – Paris Saint-Germain – CC – 87 TOT

Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain – TD – 85 TOT

Georginio Wijnaldum – Paris Saint-Germain – CC – 84 TOT

Wissam Ben Yedder – Monaco – ATT – 84 TOT

Presnel Kimpembe – Paris Saint-Germain – DC – 83 TOT

Kevin Volland – Monaco – ATT – 83 TOT

Mauro Icardi – Paris Saint-Germain – ATT – 83 TOT

Idrissa Gueye – Paris Saint-Germain – CDC – 82 TOT

Anthony Lopes – Lione – POR – 82 TOT

Juan Bernat – Paris Saint-Germain – TS – 82 TOT

Burak Yılmaz – Lille – ATT – 81 TOT

Andy Delort – Nizza – ATT – 81 TOT

Lucas Paquetá – Lione – CC – 81 TOT

Houssem Aouar – Lione – CC – 81 TOT

Leandro Paredes – Paris Saint-Germain – CDC – 81 TOT

Benjamin André – Lille – CDC – 81 TOT

José Fonte – Lille – DC – 81 TOT

Arkadiusz Milik – Olympique Marsiglia – ATT – 81 TOT

Steve Mandanda – Olympique Marsiglia – POR – 81 TOT

FIFA 22: i migliori giocatori della Seria A

Anche se la Serie A dovrebbe racchiudere i migliori giocatori di calcio dl momento, in FIFA 22 ce ne sono alcuni migliori di altri, ecco quali sono.

Edin Dzeko – Inter – ATT – 83

Federico Chiesa – Piemonte Calcio – AD – 83

Dries Mertens – Napoli – AT – 84

Josip Iličić – Bergamo Calcio – AT – 84

Luis Alberto – Latium – COC – 84

Mike Maignan – Milan – POR – 84

Zlatan Ibrahimović – Milan – ATT – 84

Marcelo Brozović – Inter – CDC – 84

Franck Kessié – Milan – CDC – 84

Theo Hernández – Milan – TS – 84

Nicolò Barella – Inter – CC – 84

Matthijs de Ligt – Piemonte Calcio – DC – 85

Sergej Milinković-Savić – Latium – CC – 85

Lautaro Martínez – Inter – ATT – 85

Stefan de Vrij – Inter – DC – 85

Leonardo Bonucci – Piemonte Calcio – DC – 85

Giorgio Chiellini – Piemonte Calcio – DC – 86

Kalidou Koulibaly – Napoli – DC – 86

Samir Handanovič – Inter – POR – 86

Milan Škriniar – Inter – DC – 86

Lorenzo Insigne – Napoli – AS – 86

Ciro Immobile – Latium – ATT – 87

Wojciech Szczęsny – Piemonte Calcio – POR – 87

Paulo Dybala – Piemonte Calcio – AT – 87

FIFA 22: i migliori giocatori della Bundesliga

Grazie a questa lista di campioni, la Bundesliga di FIFA 22 sarà praticamente una vera passeggiata.

Robert Lewandowski – Bayern Monaco – Attaccante – 92 TOT

Manuel Neuer – Bayern Monaco – Portiere – 90 TOT

Joshua Kimmich – Bayern Monaco – Centrocampista Difensivo Centrale – 89 TOT

Erling Haaland – Borussia Dortmund – Attaccante – 88 TOT

Leon Goretzka – Bayern Monaco – Centrocampista – 87 TOT

Thomas Müller – Bayern Monaco – Centrocampista Offensivo – 87 TOT

Mats Hummels – Borussia Dortmund – Difensore – 86 TOT

Koen Casteels – Wolfsburg – Portiere – 86 TOT

Kingsley Coman – Bayern Monaco – Esterno Sinistro – 86 TOT

Serge Gnabry – Bayern Monaco – Esterno Destro – 85 TOT

Marco Reus – Borussia Dortmund – Centrocampista Offensivo – 85 TOT

Yann Sommer – Borussia Monchengladbach – Portiere – 85 TOT

Péter Gulácsi – Lipsia – Portiere – 85 TOT

Leroy Sané – Bayern Monaco – Esterno Destro – 84 TOT

Marcel Sabitzer – Bayern Monaco – Centrocampista – 84 TOT

André Silva – Lipsia – Attaccante – 84 TOT

Filip Kostić – Eintracht Francoforte – Esterno Sinistro – 84 TOT

Raphaël Guerreiro – Borussia Dortmund – Terzino Sinistro – 84 TOT

Matthias Ginter – Borussia Monchengladbach – Difensore – 84 TOT

Axel Witsel – Borussia Dortmund – Centrocampista Difensivo Centrale – 83 TOT

Lukáš Hrádecký – Bayer Leverkusen – Portiere – 83 TOT

Lucas Hernández – Bayern Monaco – Terzino Sinistro – 83 TOT

Angeliño – Lipsia – Ala Sinistra – 83 TOT

Wout Weghorst – Wolfsburg – Attaccante – 83 TOT

Andrej Kramarić – Hoffenheim – Attaccante – 83 TOT

FIFA 22: le migliori giocatrici

Anche sul fronte femminile FIFA 22 ha una serie di fortissime giocatrici da schierare in campo, ecco le migliori.

Sara Dabritz – Germania – 87

Lindsey Horan – Stati Uniti – 87

Kim Little – Scozia – 87

Amel Majiri – Francia – 87

Jenni Hermoso – Spagna – 87

Becky Sauerbrunn – Stati Uniti – 88

Alexandra Popp – Germania – 88

Fran Kirby – Inghilterra – 88

Christine Sinclair – Canada – 89

Lieke Martens – Olanda – 89

Eugenie Le Sommer – Francia – 89

Julie Ertz – Stati Uniti – 89

Alex Morgan – Stati Uniti – 90

Megan Rapinoe – Stati Uniti – 90

Tobin Heath – Stati Uniti – 90

Caroline Graham Hansen – Norvegia – 90

Dzsenifer Marozsan – Germania – 90

Amadine Henry – Francia – 90

Samantha Kerr – Australia – 91

Wendie Renard – Francia – 92

Lucy Bronze – Inghilterra – 92

Vivianne Miedema – Olanda – 92

FIFA 22: i migliori giocatori de LaLiga Santander

Se non riuscite a vincere ne LaLiga Santander, provate formando una squadra con i migliori giocatori elencati qui sotto.

Jan Oblak – Atlético Madrid – POR – 91

Marc-André ter Stegen – Barcellona – POR – 90

Karim Benzema – Real Madrid – AT – 89

Thibaut Courtois – Real Madrid – POR – 89

Casemiro – Real Madrid – CDC – 89

Luis Suárez – Atlético Madrid – ATT – 88

Toni Kroos – Real Madrid – CC – 88

Sergio Agüero – Barcellona – ATT – 87

Luka Modrić – Real Madrid – CC – 87

Frenkie de Jong – Barcellona – CC – 87

Sergio Busquets – Barcellona – CDC – 86

Gerard Moreno – Villarreal – ATT – 86

Marcos Llorente – Atlético Madrid – CC – 86

Parejo – Villarreal – CC – 86

Jordi Alba – Barcellona – TS – 86

Antoine Griezmann – Atlético Madrid – ATT – 85

Memphis Depay – Barcellona – AT – 85

Eden Hazard – Real Madrid – AS – 85

David Silva – Real Sociedad – COC – 85

Oyarzabal – Real Sociedad – AS – 85

Koke – Atlético Madrid – CC – 85

Alejandro Gómez – Siviglia – COC – 85

Carvajal – Real Madrid – TD – 85

David Alaba – Real Madrid – DC – 84

FIFA 22: i migliori giocatori della Premier League

Non troverete campioni migliori di quelli presenti in questa lista per affrontare la Premier League.