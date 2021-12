Final Fantasy 14: grazie a Endwalker batte un nuovo record!

Final Fantasy 14 conta ormai più di una decade dal suo debutto, avvenuto precisamente nel 2010. Sin da allora il titolo è in costante aggiornamento, ed è sempre stato un degno rivale di un altro gettonatissimo MMORPG. Adesso che è stata rilasciata la nuova espansione, Endwalker (di cui potete trovare il nostro provato qui), il gioco è tornato in vita, andando a battere un importante record dopo mesi.

Il gioco in questione è riuscito a raggiungere una quantità di utenti online in contemporanea mai vista su Final Fantasy 14, e tutto grazie all’espansione Endwalker, la quale nonostante non sia ancora stata rilasciata, è già disponibile in Early Access da venerdì scorso per tutti coloro che possiedono una copia del titolo completo e un abbonamento attivo. Gli utenti, infatti, hanno colto l’occasione al volo per poter mettere mano al nuovo contenuto dell’opera prima del suo debutto ufficiale, e ciò si è tradotto in un’enorme massa di giocatori connessi nello stesso momento.

I dati parlano chiaro: nella giornata di domenica, Final Fantasy 14 contava il picco massimo di giocatori online in contemporanea, il quale risale a ben 95,000 utenti. Questo numero va a battere il precedente record stabilito mesi fa, precisamente a luglio di quest’anno, dove il titolo ha raggiunto i 67,000 player in linea allo stesso momento. Il motivo di questo picco avvenuto mesi fa pare essere correlato ai drammi che stanno coinvolgendo Activision Blizzard nell’ultimo periodo, quali altri non sono che gli sviluppatori di World of Warcraft; quest’ultimo MMORPG infatti ha visto la sua utenza calare in contemporanea con l’inizio delle varie problematiche all’interno dell’azienda.

Per Final Fantasy 14 è quindi un periodo estremamente importante: da giugno di quest’anno, infatti, soltanto grazie ad Endwalker è riuscito a duplicare la sua utenza in pochissimi giorni, e c’è da tener conto del fatto che l’espansione non è ancora stata rilasciata. A tal proposito, questa farà il suo debutto domani 7 dicembre, quindi preparatevi a rivivere il gioco con nuovi contenuti, perché manca pochissimo!