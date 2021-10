Final Fantasy 16, l’attesa è finita: il possibile reveal è vicinissimo

Da più di un anno non si hanno notizie su Final Fantasy 16. Il nuovo capitolo della saga venne svelato durante una delle primissime presentazioni di PlayStation 5 e Square Enix ha già ribadito da diverso tempo che si tratta appunto di un’esclusiva console per la piattaforma di casa Sony. Ora però il tempo dell’attesa potrebbe essere finito: un probabile reveal del gioco potrebbe infatti già esserci la prossima settimana.

Nel corso delle ultime ore, infatti, il sito ufficiale del gioco si è aggiornato. Una mossa che anticiperebbe dunque un possibile reveal di Final Fantasy 16, dopo le informazioni che abbiamo ricevuto durante il Tokyo Game Show 2021. Sorprendentemente, anche la pagina del sito PlayStation si sta aggiornando. Questo significa che il reveal ufficiale del gioco potrebbe avvenire proprio all’interno del nuovo State of Play di Sony, annunciato nelle scorse ore.

Il nuovo State of Play, come già sappiamo, si concentrerà quasi esclusivamente sulle novità delle terze parti. Questo significa che al di là di alcuni eventuali aggiornamenti sui first party, tutti gli annunci più importanti arriveranno da parte degli sviluppatori che attualmente stanno producendo e sviluppando su PlayStation 5 e PlayStation 4. Final Fantasy 16 è dunque diventato uno dei candidati più importanti per quanto riguarda una possibile apparizione del gioco allo show.

Ovviamente al momento non ci sono ancora indicazioni precise in merito. Il fatto che entrambi i siti web però si stiano aggiornando nello stesso momento indica come Final Fantasy 16 sia sì pronto al reveal, ma non sappiamo ancora quando questo avverrà. Sicuramente però la coincidenza con l’arrivo del nuovo State of Play fa ben sperare i fan. E considerando la stretta relazione a livello marketing tra Sony e Square Enix, non ci stupirebbe ovviamente vedere il gioco essere protagonista di un evento PlayStation. Magari il prossimo, che andrà in onda giovedì 27 ottobre alle ore 23:00 italiane, quindi l’attesa (almeno questa volta) sarà davvero brevissima.