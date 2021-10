PS5 e PS4: nuovi annunci in arrivo! Cosa vorreste dal nuovo State of Play

Ci siamo, gli account social di PlayStation hanno appena annunciato il nuovo State of Play per PS5 e PS4, il solito e atteso evento digitale targato Sony che mostra i videogiochi in arrivo sulle proprie console. Si terrà la prossima settimana, mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 23 locali. Ma cosa ci mostreranno?

Da quanto si legge sul post scritto da Sid Shuman, Senior Director del dipartimento Content Communications di Sony Interactive Entertainment pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation, il prossimo State of Play si terrà sulle principali piattaforme di streaming sui canali ufficiali di Sony: YouTube e Twitch. In questa edizione di ottobre che esce proprio nel periodo di Halloween, il focus sarà indirizzato verso i titoli di terze parti che arriveranno su PS5 e PS4.

L’intero showcase digitale dello State of Play di ottobre durerà circa 20 minuti, durante i quali verranno dati ampi sguardi sia su giochi già annunciati in passato che non sono ancora arrivati al rilascio ufficiale, sia su titoli che verranno rivelati per la prima volta proprio in questo periodo. Tra i videogiochi di cui già sappiamo l’esistenza e che ancora sono sulla via di sviluppo, ci sono fan che ipotizzano nuovi aggiornamenti su Final Fantasy XVI, dato che non siamo riusciti ad avere alcun dettagli dagli eventi digitali degli scorsi mesi. Altri titoli molto attesi, nonostante i rinvii recenti, sono sicuramente Battlefield 2042 di Activision ed Elden Ring di FromSoftware e Bandai Namco.

A new State of Play is heading your way next Wednesday, October 27 starting at 2:00pm PT / 10:00pm BST. Full details and what to expect: https://t.co/EnDyyYGqBc pic.twitter.com/MeUjdW7wIa — PlayStation (@PlayStation) October 22, 2021

Sebbene il post sul blog di PlayStation sia molto chiaro sul fatto che lo State of Play sarà incentrato soprattutto sui titoli di terze parti, ipotizziamo che vedremo anche brevi digressioni su God of War Ragnarok e sul suo prequel che è in arrivo su PC, e su Horizon Forbidden West, titoli di punta di Sony che arriveranno ufficialmente nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece il corpo centrale dello State of Play, cosa vi aspettereste di vedere tra le terze parti che pubblicheranno nuovi giochi su PS5 e PS4? Sembra difficile fare pronostici in questo periodo dove molti videogiochi vengono continuamente rimandati.