Final Fantasy VII: Rebirth | Guida alle migliori Materie

Se siete già all'avventura in Final Fantasy VII Rebirth, non potrete non aver compreso che, per uscire vittoriosi da ogni battaglia, occorre equipaggiare le giuste sfere di Materia. Molte di essere potranno essere acquistate, in qualsiasi quantità, mentre altre potrete raccoglierle solo in specifici punti del gioco e, ovviamente, saranno disponibili in quantità limitate. Va da sé che, in questi casi, dovrete decidere bene a quali personaggi destinare le Materie in questione, così da mettere in campo il miglior team possibile.

È quasi inutile sottolineare, inoltre, quanto sia importante migliorare il livello delle sfere di Materia in vostro possesso: una Materia di rango elevato vi darà accesso a effetti e/o a incantesimi più potenti ed efficaci, siano essi difensivi, offensivi o di supporto ai membri del party.

Nelle righe che seguono, vi indicheremo le sfere di Materia migliori, dicendovi quante potrete acquistarne, dove trovarle e, soprattutto, qual è l'effetto che hanno in battaglia.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sul videogame, non esitate a consultare la nostra guida completa di Final Fantasy VII Rebirth.

Energetica

Questa Materia è una delle prime in cui vi imbatterete, e per una buona ragione: è il modo principale con cui, grazie ai suoi incantesimi, potrete recuperare punti vita.

Le magie collegate a questa materia sono:

Energia Energira Rigene Energiga

Fortunatamente, vi imbatterete spesso in questa Materia e, siccome non è disponibile in quantità limitate, vi consigliamo di averne 7 con voi, nonché di svilupparle al massimo quanto prima.

Arcana

Questa Materia, pur non potendo contare su delle magie, è di fondamentale importanza perché andrà ad accrescere gli MP del personaggio a cui sarà equipaggiata, nella maniera seguente:

MP massimi +10% MP massimi +20% MP massimi +30% MP massimi +40% MP massimi +50%

Anche in questo caso, la Materia in questione sarà piuttosto facile da reperire e, proprio per questa ragione, vi consigliamo di averne 7 nel vostro inventario, meglio se al massimo livello.

Vitale

Questa tipologia di Materia è, in buona sostanza, l'equivalente di Arcana ma il cui effetto, in questo caso, aumenterà i vostri punti vita, nella maniera seguente:

HP massimi +10% HP massimi +20% HP massimi +30% HP massimi +40% HP massimi +50%

Come potrete notare, un personaggio equipaggiato con una di queste sfere di Materia sarà molto più difficile da mettere K.O., rappresentando una scelta quasi obbligata per il tank della vostra squadra. Anche qui, vi consigliamo di averne almeno 7, impegnandovi sin da subito a farle salire di livello.

Trincerante

Ancora una volta, ci troviamo davanti ad una Materia "tattica", capace non di garantirvi dei poteri magici, ma dei preziosissimi bonus. Nel caso in questione, la Materia Trincerante andrà a ridurre i danni subiti ed a velocizzare il caricamento della barra ATB, consentendo così, al personaggio a cui viene equipaggiata, di poter eseguire nuove azioni in tempi più brevi. Ecco quali sono i suoi effetti, livello per livello:

Riduzione minima dei danni parati + Velocizzazione minima della barra ATB Riduzione media dei danni parati + Velocizzazione media della barra ATB Riduzione elevata dei danni parati + Velocizzazione elevata della barra ATB

Come potrete constatare, un team equipaggiato con queste sfere di Materia sarà non solo più resistente ai danni, ma arriverà all'azione molto prima di gran parte dei nemici. Proprio per questo, vi consigliamo di averne 7 nell'inventario, sviluppandole al massimo il prima possibile.

Elementale

Eccoci arrivati alla Materia che ogni amante di Final Fantasy conosce alla perfezione. Questi oggetti, in buona sostanza, vi garantiranno degli incantesimi offensivi di tipo elementale; proprio sulla base di quanto ora descritto, dovrete fare molta attenzione a quali usare sul nemico che state combattendo in un determinato momento, sfruttando le sue debolezze elementali.

Ecco tutte le Materie di tipo Elementale, con i relativi incantesimi

Ardente

Ignis Ignira Igniga

Glaciale

Crio Criora Crioga

Galvanica

Fulgor Fulgora Fulgoga

Aerea

Aero Aerora Aeroga

Come vedremo a breve, queste sfere di Materia potranno garantirvi anche una difesa elementale, ragion per cui vi consigliamo di averne almeno 3 di ogni tipo.

Rianimante

Che cosa fare quando uno dei nostri compagni viene messo K.O.? Semplice: dovrete ricorrere a questa Materia! Questa sfera, infatti, vi consentirà di riportare in vita un alleato, restituendogli un determinato quantitativo di Punti Vita, a seconda dell'incantesimo che avrete sbloccato, che sono:

Rinascita (restituisce una modesta quantità di HP) Miracolo (restituisce il massimo degli HP)

Come avrete constatato, l'importanza della Materia Rianimante è a dir poco cruciale e, proprio per questo, vi consigliamo di averne almeno 3 con voi, così da equipaggiarne una ad ogni membro della vostra squadra.

Estensiva

Si tratta di una delle Materie più utili di Final Fantasy VII Rebirth, ottenibile però soltanto in una fase molto avanzata del gioco. Che cosa fa questa sfera di Materia? Vi basterà collegarla ad una qualsiasi altra Materia e, in buona sostanza, estenderete l'effetto di quella Materia a qualsiasi bersaglio disponibile.

Facciamo un paio di esempi: se collegherete la materia Ardente, lanciando Igniga, ogni singolo nemico sarà colpito dai suoi effetti; oppure, nel senso opposto, collegando la materia Rianimante, potrete estendere gli effetti di Rinascita o Miracolo a tutto il team.

Gli unici due aspetti negativi di Estensiva riguardano il fatto che, da una parte, potrete ottenere questa sfera di Materia solo negli scontri con gli Esper immediatamente precedenti al combattimento con Gilgamesh e che, dall'altra, potrete trovarne solo una nel mondo di gioco. Sulla base di quanto ora scritto, scegliete bene a chi affidarla.

Votiva

Questa è la seconda Materia curativa in cui potrete imbattervi e, nonostante possa sembrare la "brutta copia" di Energetica, anche Votiva ha la sua utilità. Il motivo di questa affermazione risiede nel fatto che la Materia in questione farà recuperare HP alla vostra squadra, ma senza consumare MP, ed esigendo due cariche ATB in cambio.

Quanto ora detto si rivelerà di fondamentale importanza nel momento in cui deciderete di affrontare la modalità difficile del gioco che, è bene ricordarlo, non vi consentirà di utilizzare oggetti e vi farà recuperare MP solo con lo scorrere del tempo in battaglia. Aumentando di livello la Materia, aumenterete l'effetto curativo della Preghiera e vi consigliamo di averne almeno 3 a disposizione.

Meditativa

Anche questa è una materia di curativa che, in questo caso, vi consentirà, tramite l'incantesimo Chakra, di recuperare una percentuale degli HP mancanti alla vostra barra della salute e, al contempo, di curare lo status Veleno. Di seguito, vi elenchiamo gli effetti di questa Materia, livello per livello:

Chakra (recupero del 20% dei PV mancanti) Chakra (recupero del 25% dei PV mancanti) Chakra (recupero del 30% dei PV mancanti) Chakra (recupero del 35% dei PV mancanti) Chakra (recupero del 40% dei PV mancanti)

Sulla base di quanto ora scritto, vi consigliamo di averne almeno 3 nel vostro inventario.

Analitica

Eccoci arrivati alla materia di maggiore importanza tattica di Final Fantasy VII Rebirth. Attraverso l'incantesimo Analisi, infatti, potrete scoprire diverse informazioni sui nemici che state affrontando, scoprendone punti di forza, punti deboli, debolezze elementali e tutte quelle informazioni che vi renderanno più facile ottenere la vittoria finale. Ecco i suoi effetti, livello per livello:

Analisi (effetto su un solo nemico) Analisi (effetto su più nemici)

Nonostante non si tratti di una Materia indispensabile ai fini del gioco, vi consigliamo di possederne almeno una.

Predatrice

Perché faticare tanto per ottenere oggetti e Guil quando è possibile rubarli al nemico? Ebbene, è proprio questo l'effetto di questa Materia! Va da sé che, di più alto rango sarà l'avversario che deruberete, di maggior valore potrebbe essere l'oggetto che sgraffignerete. Anche in questo caso, non si tratta di nulla di indispensabile ma, in ogni caso, vi consigliamo di averne almeno una con voi.