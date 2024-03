Final Fantasy VII: Rebirth | Guida a Regina Rossa

Uno dei mini giochi più divertenti ed originali di Final Fantasy VII Rebirth è Regina Rossa. Si tratta di un gioco di carte che i fan di più vecchia data della saga potrebbero ricondurre a Triple Triad ma che, per semplici ragioni di meccaniche e gameplay, è decisamente molto più simile a Marvel Snap.

Così come nell'app mobile, sarete chiamati a costruirvi un vostro mazzo con delle carte che potrete tanto acquistare dai vari mercanti quanto ottenere come premio per aver sconfitto determinati avversari disseminati per il mondo di gioco. Le carte su cui potrete contare in totale sono ben 145, necessarie per favorire l'approccio strategico che maggiormente preferite.

Non appena arriverete in Costa del Sol, vi imbatterete nel Carnevale delle Carte. Si tratta di un evento totalmente dedicato a questo gioco di carte, di un insieme di sfide a difficoltà crescente che, se superate tutte, vi consacreranno come massimi esperti di Regina Rossa.

Va da sé che ognuno può sentirsi libero di scegliere la strategia più congeniale alle sue esigenze, poiché non vi è un solo modo per portare a casa la vittoria nel Carnevale delle Carte. Tuttavia, qualora foste in difficoltà, le righe che seguono vi aiuteranno a mettere in piedi un deck capace di sconfiggere qualsiasi avversario e di raggiungere la vittoria finale.

Come si gioca a Regina Rossa?

La partita si svolgerà su un tabellone 5x3, suddiviso in tre linee orizzontali che noi, per comodità, chiameremo "campi". Questi campi, in buona sostanza, saranno proprio le zone che dovrete conquistare, accumulando punti grazie alle vostre carte; va da sé che, per vincere su un determinato campo, dovrete totalizzare un numero di punti superiore a quello del vostro avversario, riuscendo così a inserire quel punteggio nel totale che, alla fine, determinerà la vittoria.

Ma come si vince a Regina Rossa? Accumulando più punti dell'avversario sulle varie linee (o "campi").

Tuttavia, come detto poco fa, i punti in un determinato campo si ottengono solo se avremo superato il punteggio dell'avversario. In caso di pareggio su una determinata linea, invece, nessuno prenderà punti. Forse è inutile ricordarlo, ma i punti che otterrete saranno la somma di quelli portati in dote dalle carte che deciderete di schierare.

Nelle fasi iniziali, avrete il controllo delle prime tre caselle di ogni campo del tabellone. Tuttavia, prima di procedere oltre, ci sarà una fase in cui dovrete conquistare delle caselle per poi potenziarle, così da poterci posizionare le vostre carte più forti. Badate bene a questo momento della partita, perché potrebbe determinare la vostra vittoria o la vostra sconfitta.

In buona sostanza, potrete schierare le vostre carte solo sulle caselle che avete conquistato, ma non finisce qui: ogni casella avrà una punteggio indicato in "pallini", che ne indicherà il livello. Su quella casella, potrete schierare solo una carta di livello pari o inferiore.

Come avrete facilmente capito, sarà utile conquistare quante più caselle possibile, fosse anche solo per impedire al vostro avversario di schierarci le sue carte. Alcune delle carte vi faciliteranno l'impresa, conquistando le caselle adiacenti a quella in cui sono state collocate, mentre altre creature, con le loro abilità, vi aiuteranno a ottenere la vittoria finale.

Come vincere il Carnevale delle Carte in Costa del Sol

Il mazzo con cui abbiamo superato le varie sfide del Carnevale delle Carte era composto nella maniera che segue:

1 Artiglio Letale

2 Guigunrabbio

1 Alcaran

1 Babaverna

2 Faccia buffa

1 Loveless

1 Piros

1 Chimera

2 Joker

1 Maga di Smeraldo

1 Midgarsormr

1 Grifone

1 Gui Nattak

Il nostro consiglio è quello di riavviare la partita fino a che in mano non si hanno due Faccia Buffa e un Grifone. A questo punto, posizionate nella prima colonna, in alto e in basso, i Faccia Buffa e al centro il Grifone; fatto questo, basterà provare a guadagnare terreno e prendere tempo per far si che ogni potenziamento della Regina Rossa boosti anche i Faccia Buffa e il Grifone. Come ultima mossa, sovrapporre al Grifone il Gui Nattak per ripartire ai due Faccia buffa il potere di quest’ultimo e vincere la partita.