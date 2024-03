Final Fantasy VII: Rebirth | Come avere Limit Break infinite

Come spesso accade negli RPG, alcune sfide e combattimenti potrebbero risultare decisamente ostici da superare, anche con un team ben livellato. Proprio per questa ragione, pur essendo a conoscenza che nulla in Final Fantasy VII Rebirth è realmente insuperabile, potrebbe tornarvi utile essere a conoscenza del fatto che esiste un metodo per ottenere Limit Break infinite.

Come ottenere Limit Break infinte in Final Fantasy VII Rebirth?

Attraverso una combinazione di oggetti e sfere di Materia; tuttavia, è bene che sappiate che questa strategia funzionerà soltanto nelle fasi più avanzate del gioco e, quindi, vi aiuterà solo nei combattimenti finali e nell'endgame.

Innanzitutto, dovrete tassativamente avere Aerith con l’ultima Limit Break sbloccata nella sua sferografia; fortunatamente, questa tecnica è tranquillamente ottenibile nelle battute finali del gioco, oppure al capitolo 13 se avrete fatto tutte le missioni secondarie fino a questo punto.

A questo punto, dovrete imbastire il seguente team, equipaggiandolo con i seguenti oggetti e sfere di Materia:

AERITH

Oggetto: Distintivo Bellico + (realizzabile usando gli oggetti ottenuti dalla caccia segreta di Nibel e dagli item acquistabili al Golden Saucer: Distintivo Bellico, Ferraglia del re pirata, Penna dorata, Sfera Oscura x 4)

Materie: Energetica+Estensiva; Unificante (indispensabile); Preventiva (utile)

CLOUD

Oggetto: Acceleratore Limite (ottenibile al Golden Saucer superando la sfida della g-bike in modalità difficile)

Materie: Sanguisuga + Eclettica; Preventiva (utile); Accurata; Trincerante.

Potrete liberamente scegliere con quale personaggio riempire il terzo slot a disposizione, ma vi consigliamo di scegliere un tank.

Cosa fare per avere Limit Break infinite in Final Fantasy VII Rebirth?

All'inizio della battaglia, grazie ad Acceleratore Limite, Cloud avrà la metà della barra delle Limit Break piena; sfruttate le materie "accurata" e "trincerante" per parare gli attacchi del nemico e far salire la barra al massimo.

A questo punto passate ad Aerith, sferrate qualche attacco base (o sfruttate la materia "Preventiva" per avere già una barra ATB piena) e usate l’abilità "Unilimite" (associata alla materia "Unificante") per assorbire la barra limite di Cloud e riempire quella di Aerith.

Ora, grazie a Distintivo Bellico +, Aerith potrà usare la Limit Break di terzo Livello che permetterà di ricaricare immediatamente la Limit di Cloud e del terzo personaggio; a questo punto, fate eseguire a Cloud la Limit contro l’avversario e fate usare ad Aerith l’abilità Unilimite sul terzo personaggio per poter lanciare nuovamente la Limit e ricaricare nuovamente le Limit Break dei compagni.

Ripetete all’infinito la procedura ora descritta, tenendo a mente di avere sempre almeno una barra ATB di Aerith piena e tenendo in forze tutti i membri del party (onde evitare di interrompere la catena).