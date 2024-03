Final Fantasy VII: Rebirth | Guida alle romance

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche in Final Fantasy VII Rebirth dovrete badare ai vostri compagni di viaggio, e non solo per quanto riguarda i loro punti vita e le loro alterazioni di status. Nel corso delle vostre avventure per il pianeta Gaia, Cloud potrà stringere dei legami di amicizia con tutti i membri della sua squadra; quanto ora detto non solo andrà a rinsaldare i rapporti tra il protagonista e quel determinato personaggio, ma potrà cambiare le sorti di determinati mini giochi, tra cui il Loveless del Gold Saucer, dove potrete addirittura avere un appuntamento galante.

Ma come si fa a migliorare il rapporto con un personaggio di Final Fantasy VII Rebirth? Le risposte a questa domanda sono varie.

Innanzitutto, determinate opzioni di dialogo influenzeranno (in bene o in male) lo sviluppo della vostra relazione con quel personaggio. Ogni volta che siete in esplorazione con Cloud, fate un salvataggio manuale e cercate dei puntini blu sulla mappa: si tratta dei membri del vostro team e dei rispettivi dialoghi a risposta multipla. A questo punto, parlate, scegliete l'opzione di dialogo più gentile possibile: se l’ affinità non cambia in positivo, caricate il salvataggio e cambiate linea di dialogo; nel caso in cui invece l'affinità aumentasse, salvate ed andate avanti.

Inoltre, molte side quest hanno un bonus affinità: basta entrare nel menu degli incarichi e controllare che ci sia l’icona del personaggio nella quest che desiderate svolgere. Non appena l'avrete portata a compimento, noterete un aumento di affinità con quel determinato personaggio. Inutile dire che, al termine di tutte le side quest e di tutti i dialoghi, l'affinità sarà al massimo con tutti i personaggi.

Infine, usare le abilità sinergiche con uno specifico personaggio incrementerà (anche se leggermente) l’affinità con il personaggio corrispondente.

Tra i vari vantaggi derivanti dall'avere un'affinità alta con un personaggio c'è quello che vi permetterà di ottenere le carte dedicate di Regina Rossa al Carnevale Delle Carte di Costa Del Sol.

Una volta terminato il gioco, vi basterà andare nelle opzioni extra per decidere con chi fare l’appuntamento al Gold Saucer e, quindi, rigiocare quel determinato capitolo. Se avrete fatto tutto bene, vi basterà farlo una volta con Aerith nella main quest e una volta con Yuffie rigiocando il capitolo. Tifa rimane interessante per motivi puramente legati alla storia, quindi vi consigliamo di farlo una terza volta anche con lei.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sul gioco, non esitate a consultare la nostra guida completa di Final Fantasy VII Rebirth.

Come ottenere la romance con Tifa

Di seguito, vi elenchiamo tutte le risposte da dare a Tifa, per incrementare il suo rapporto con lei.

Capitolo 2

Troverete Tifa nella piazza centrale di Kalm Town e, parlandoci, vi chiederà che cosa vi ricorda il serbatoio di Mako presente al centro del villaggio. La risposta che dovrete darle è:

"Il posto dove ti ho fatto quella promessa"

Capitolo 4

Interagite con Tifa nella sua stanza al secondo piano della locanda di Junon e, nel momento in cui vi chiederà se vi ricordate di Emilio, dovrete rispondere con:

"L'unica persona che ricordo del villaggio sei tu"

Inoltre, sempre in questo capitolo, svolgendo l'incarico "Sogno Celeste", scegliete di usare la Carne Di Mostro quando vi viene chiesto, invece di uccidere la mucca.

Capitolo 6

Nel momento in cui sarete sulla spiaggia di Costa del Sol, al tramonto, Tifa vi dirà che sembrano passati anni dal Settimo Cielo, e voi dovrete risponderle con:

"Sono successe un sacco di cose da allora"

Capitolo 9

Nel villaggio di Gongaga, interagite con Tifa accanto ad una casa e lei vi chiederà che cosa gradireste mangiare. La risposta dovrà essere:

"Manzo brasato"

Capitolo 10

A Cosmo Canyon, potrete interagire con Tifa subito dopo la cerimonia del saluto. La troverete in mezzo alla folla e, nel momento in cui lei vi chiederà come è andata, dovrete rispondere con:

"Sei stata brava"

Capitolo 11

Troverete Tifa al secondo piano del centro di accoglienza di Nibelheim. Ad un certo punto, lei farà riferimento ai suoi sentimenti prima del vostro incontro, e voi dovrete risponderle con:

"Ti ho aiutata in qualche modo a uscirne?"

Infine, quando arriverete a Costa Del Sol, dovrete scegliere quali costumi far indossare ai vostri personaggi. Ai fini della romance con Tifa, scegliete le seguenti opzioni:

Costume da Bagno per Cloud

Bikini per Tifa

Maggiormente coperta Aerith

Come ottenere la romance con Aerith

Di seguito, vi elenchiamo tutte le risposte da dare ad Aerith, per incrementare il suo rapporto con lei.

Capitolo 2

Ad un certo punto, Aerith vi darà appuntamento alla torre dell'orologio di Kalm, e voi dovrete rispondere:

"Certamente"

Capitolo 4

Anche qui, presso la locanda di Junon Bassa, incontrerete Aerith nella sua stanza e, nel momento in cui vi chiederà si ricordate il vostro primo incontro, dovrete rispondere con la frase:

"Mi hai appioppato un fiore"

Capitolo 6

Non appena finito il trambusto a Costa del Sol, troverete Aerith presso la riva del mare e, se ci interagirete, lei vi dirà che sta avendo pensieri sempre più oscuri. Dovrete risponderle con:

"Sono solo pensieri"

Capitolo 8

Al villaggio di Gongaga, troverete Aerith fuori la casa che i veterani riconosceranno essere quella di Zack Fair. Non appena sarà possibile, parlatele e lei vi chiedere cosa pensate di ciò che avete appena visto. Rispondetele con:

"Non sembra che gli abbia dato fastidio"

Capitolo 10

Durante il rituale del saluto, Aerith esiterà e guarderà verso di voi, che dovrete scegliere l'opzione di dialogo:

"La incoraggi"

Sempre nel corso di questo capitolo, durante lo svolgimento dell'incarico “Il terribile presagio”, scattate delle foto di nascosto ad Aerith mentre prega. Fate molta attenzione, perché questa azione aumenterà di molto la percentuale del rapporto che avete con Aerith, ma abbatterà quello che avete con Tifa.

Capitolo 11

Nella piazza centrale del villaggio di Nibelheim, Aerith vi chiederà di salire nel "posto speciale" relativo a Tifa, domandandovi se siete mai saliti lì sopra con la speranza che Tifa vi salutasse. Dovrete rispondere con:

"Sembra qualcosa che farei..."

Infine, quando arriverete a Costa Del Sol, dovrete scegliere quali costumi far indossare ai vostri personaggi. Ai fini della romance con Aerith, scegliete le seguenti opzioni: