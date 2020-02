Final Fantasy 7 Remake, annunciato il team di compositori della colonna sonora

Con la pubblicazione del video del tema principale, in questi giorni si è parlato molto di quella che sarà la colonna sonora di Final Fantasy 7 Remake. Come accaduto già in alcuni recenti episodi della serie (Final Fantasy XIV e le espansioni Heavensward e Stormblood) lo storico compositore della serie, ormai freelance, Nobuo Uematsu si è occupato di comporre solo il tema principale, in questo caso Hollow, mentre il resto della colonna sonora è stato affidato ad altri autori.

Si tratta in totale di cinque compositori, anche se resta da capire come verranno bilanciati i brani nuovi di Final Fantasy 7 Remake e la colonna sonora originaria che, nel corso dei vari concerti nell’arco di vent’anni, ha conosciuto numerosi riarrangiamenti con versioni orchestrali di brani come il tema principale, Cosmo Canyon, Jenova Complete, la musica della missione introduttiva del gioco nel reattore Mako e anche la versione orchestrale del tema di Aerith (senza contare le innumerevoli versioni di One Winged Angel).

Pur in presenza di tanti arrangiamenti esistenti delle musiche di Final Fantasy VII, Square Enix sembra aver voluto arruolare alcuni suoi compositori. Tra questi l’unico che abbia lavorato a dei capitoli principali della serie è Masashi Hamauzu che aveva co-firmato la colonna sonora del decimo capitolo con Uematsu e Junya Nakano, realizzando le tracce all’epoca più interessanti e sperimentali della colonna sonora come Besaid Island e Thunder Plains. Hamauzu aveva composto poi la colonna sonora di Final Fantasy XIII firmando, tra l’altro, uno dei migliori battle theme della serie, ovvero Blinded by Light.

Gli altri quattro compositori sono invece Mitsuto Suzuki che ha contribuito alle colonne sonore di Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns e Mobius, Yoshitaka Suzuki ha invece partecipato alla colonna sonora di Final Fantasy XV (in brani come Hellfire) e Yoshitaka Suzuki, Shotaro Shima e Yoshinori Nakamura che hanno lavorato, tra gli altri, anche a Kingdom Hearts 3. Il primo episodio di Final Fantasy VII Remake sarà pubblicato il prossimo 10 aprile su PlayStation 4 dove rimarrà come esclusiva temporale per circa un anno.