Final Fantasy 7 Remake: demo troppo difficile per l’editor di Kotaku, ecco cosa ha detto

Sono passati ormai un paio di giorni dal rilascio della demo ufficiale di Final Fantasy 7 Remake. Chi l’ha testata per bene ha potuto vedere il lavoro a dir poco magistrale di Square-Enix. Gameplay completamente rinnovato ed una grafica a dir poco sbalorditiva, ci hanno accompagnati per quasi un’ora e mezza di totale estasi. Sul web però in questo piccolo periodo si sono ritrovati alcuni utenti che non hanno apprezzato al 100% l’opera criticando ad esempio la traduzione italiana o addirittura di aver cambiato una scena iconica del capitolo originale.

In queste ore ha parlato l’editor della rivista Kotaku che, in un post pubblicato sul profilo Twitter, ha dichiarato l’ha trovata a dir poco deludente ed eccessivamente complicata. “Wow, la demo di Final Fantasy 7 Remake mi ha fatto davvero calare l’interesse per il gioco, non ho praticamente idea di come superare il combattimento con il primo boss, ci sono un milione di sistemi interconnessi da tenere presente tutti insieme”. Questo è quanto ha dichiarato Chris Kohler, ovviamente le risposte non si sono fatte attendere.

Wow, did that Final Fantasy VII Remake demo actually send my interest plummeting. I have basically zero idea how to play that first boss fight. A million interlocking systems all thrown at you at once. — Chris Kohler (@kobunheat) March 2, 2020

Il commento al post del giornalista ha ricevuto una quantità enorme di rimproveri di vario tipo, ma la maggior parte degli utenti fa presente quanto sia vergognoso che un giornalista specializzato in videogiochi non sia in grado di superare il primo boss di una demo, specialmente se si parla di Final Fantasy 7 Remake, un titolo che sicuramente non ha un tasso altissimo di sfida. Non è la prima volta che un giornalista si trova particolarmente impegnato durante una sessione di una demo, ricordiamo infatti ad esempio il caso Dean Takahashi e alla sua incapacità di oltrepassare il tutorial di Cuphead. Potete comunque leggere le risposte al commento proprio qui sopra, alcune particolarmente divertenti con meme abbinati. Invitiamo i nostri lettori comunque ad evitare inutili insulti ad un giornalista che, seppur sbagliando modi e ponendo la sua critica su un livello prettamente soggettivo, ha espresso un suo giudizio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete trovato la demo così difficile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le notizie relative a Final Fantasy 7 Remake che ricordiamo essere rilasciato il prossimo 10 aprile per PlayStation 4.