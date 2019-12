Final Fantasy 7 Remake resta il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Final Fantasy 7 Remake è sicuramente uno dei titoli più attesi dei primi mesi del 2020 e il gioco di Square Enix fin da ora sembra destinato a riscuotere un grande e inevitabile successo confermandosi insieme all’ottavo e al decimo capitolo come uno degli episodi preferiti della saga anche a distanza di vent’anni dalla sua uscita. E il Giappone, ovviamente, non sembra voler fare eccezione.

La storica testata videoludica Famitsu ha aggiornato la lista dei titoli più attesi dai suoi lettori e le avventure di Cloud e dei suoi compagni di viaggio a Midgar restano tra le più attese con 1.622 voti complessivi, uno scarto di 400 rispetto al secondo posto in cui troviamo Project Sakura Wars, in uscita, a breve, su PlayStation 4.

Tra gli altri titoli più attesi insieme a Final Fantasy 7 Remake ci sono Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch (3°), Tales of Arise (4°) dell’omonima serie JRPG di Bandai Namco, Nioh 2 (5°) e Yakuza 7 (6°). Al settimo posto troviamo un titolo di cui al momento c’è stato solo un annuncio ma che, nonostante questo, i lettori di Famitsu attendono di giocare, ovvero Bayonetta 3, seguito da Persona 5 Scramble The Phantom Strikers. A chiudere la lista dei dieci titoli più attesi troviamo il seguito di due giochi che hanno indubbiamente fatto la differenza sul mercato negli ultimi anni, ovvero The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e The Last of Us Part 2.

Final Fantasy 7 Remake è in uscita al momento solo su PlayStation 4 e coprirà l’arco narrativo di Midgar che, per l’occasione, è stato ulteriormente arricchito rispetto alla versione originale. Recentemente vi avevamo aggiornato anche sulle ultime foto apparse del battle system che prevederà anche una versione Classica, a metà tra il nuovo sistema e quello del gioco originario. Il titolo sarà pubblicato da Square Enix il 3 marzo del prossimo anno.