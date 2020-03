Final Fantasy 7 Remake: rilasciata la demo giocabile

Si è vociferato per molto tempo riguardo al rilascio di una demo giocabile di Final Fantasy 7 Remake, ed ora, a pochi mesi dall’uscita del titolo e quando meno ce lo aspettavamo Square Enix ha reso ufficialmente disponibile la demo. L’annuncio è arrivato qualche istante fa, e la demo permetterà a tutti i videogiocatori di provare con mano uno dei remake più attesi di sempre. Chiunque proverà la demo, inoltre, riceverà dei contenuti bonus.

La demo è già disponibile per il download dal PlayStation Store, e consente ai giocatori di sperimentare in prima persona il capitolo iniziale del gioco, che li porterà a rivivere gli eventi dell’iconica missione del reattore Mako 1. Inoltre, tutti coloro che scaricheranno la demo prima dell’11 maggio 2020 riceveranno un tema esclusivo per PlayStation 4, riscattabile quando il gioco verrà rilasciato tra poco più di un mese.

Come già chiarito da Square Enix più volte, il progetto Final Fantasy 7 Remake comprenderà più episodio e la prima parte che verrà rilasciata il prossimo aprile sarà tutta incentrata sulle prime fasi di gioco a Midgar. Stando alla compagnia giapponese il rinvio del primo episodio non inciderà in alcun modo al rilascio della seconda parte, che attualmente è già in fase di sviluppo presso il team di Nomura e compagni.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà il prossimo 10 aprile in esclusiva temporale (di un anno) su PlayStation 4. PAssati i 12 mesi di esclusività i titolo arriverà anche su Xbox One e su PC. Siete pronti per fiondarvi nei panni di Cloud e compagni in questo primo assaggio di Final Fantasy 7 Remake?