HDD esterno per PS5 da 2TB, su Licenza Sony, a soli 89€!

È ormai di dominio pubblico che uno degli aspetti meno soddisfacenti della Playstation 5 è rappresentato dalla capacità di archiviazione, spesso ritenuta insufficiente. Questo problema verrà risolto con la PS5 Slim, che avrà uno spazio di archiviazione di 1TB. Tuttavia, se non siete interessati all'acquisto del nuovo modello e desiderate incrementare la memoria della vostra PS5 attuale o addirittura della PS4, vi segnaliamo un'offerta interessante su Amazon.

Il Seagate Game Drive con ben 2TB è disponibile a soli 89,99€, una notevole riduzione rispetto al suo prezzo originale di 144,99€. Anche se non raggiunge le velocità straordinarie dell'SSD interno della PS5, è importante sottolineare che questo hard disk è ufficialmente licenziato da Sony, il che ne garantisce una perfetta compatibilità con l'ultima generazione delle console Sony.

Seagate Game Drive, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo hard disk si rivelerà interessante per coloro che utilizzano intensivamente la loro console PlayStation, installando un'ampia varietà di titoli e, talvolta, trovandosi costretti a disinstallarne alcuni, anche se non completati, per fare spazio a nuovi giochi.

Anche famiglie con più giocatori che sperimentano diversi giochi sulla stessa console, così come gamer che scaricano contenuti aggiuntivi e pacchetti di espansione, scopriranno che questa espansione di memoria rappresenta uno degli investimenti più saggi. Eviteranno così la fastidiosa necessità di riscaricare titoli abbandonati in precedenza, spinti dall'uscita di nuovi giochi.

Sebbene sia stato ideato con questo scopo specifico, il Seagate Game Drive è pur sempre un hard disk multifunzione. Potrà quindi essere impiegato come qualsiasi altro supporto di archiviazione per salvare i vostri dati personali e file che avete l'abitudine di trasferire tra il vostro PC e altri dispositivi.

Se il prezzo attuale di 89,99€ potrebbe inizialmente non sembrare del tutto convincente, è importante considerare che il prezzo di questo modello varia spesso, raggiungendo punte di circa 100,00€. In questo contesto, riteniamo che questo sia il momento ideale per effettuare l'acquisto, approfittando di un prezzo equo e non superiore alla media.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

