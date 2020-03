Final Fantasy 7 Remake: ci saranno scelte nascoste che influenzeranno la storia

Fra circa un mese avremo finalmente la possibilità di giocare a Final Fantasy 7 Remake. Il ritorno di Cloud e compagni è estremamente atteso da molti giocatori, che hanno avuto modo di provare il gioco tramite le demo in versione PlayStation 4. Si è trattato però solo di un primo assaggio che ha dato un’idea generica di quello che sarà il gioco: dopotutto è solo di una fase tutorial e serve più che altro per imparare le basi del combattimento. Ora, però, abbiamo modo di scoprire qualcosa di nuovo.

Maximillian Dood ha rilasciato sul proprio canale YouTube nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Remake tramite un video. Per iniziare, spiega che ogni arma ha un’abilità di combattimento unica, utilizzabile solo da essa: visto però che ogni arma può essere potenziata e usata per tutto il gioco, non si tratta di un limite. Più interessante, invece, il commento su Tifa e Aearith. Tifa è il personaggio più veloce del gioco e le sue abilità di combattimento possono essere potenziate singolarmente, rendendola così molto diversa da Cloud. Aertith, invece, è ovviamente focalizzata sul combattimento dalla lunga distanza e sulle magie.

La vera “novità” viene però da un’altra dichiarazione di Dood. Pare infatti che Final Fantasy 7 Remake includerà alcune decisioni che avranno un impatto sulla storia, ad esempio decidere chi svegliare prima di una certa battaglia (che i fan storici ricorderanno). Si tratta infatti di un elemento già presente nell’originale FF 7, ma ad oggi non vi erano conferme che sarebbe stato incluso anche nel remake.

Sopra potete vedere il video di Dood, ma attenzione poiché contiene spoiler sul gioco, andando oltre quanto mostrato nella demo: se preferite non sapere nulla sulla trama evitate di vederlo. Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 10 aprile 2020 su PlayStation 4 come esclusiva temporale di un anno.