Final Fantasy 7 Remake: rilasciati molti nuovi screenshot

Final Fantasy 7 Remake propone tanti nuovi screenshot che ci mostrano i personaggi, gli ambienti e alcune fasi di gioco. Eccoli per voi.

Final Fantasy 7 Remake è un gioco notevolmente discusso in queste ultime settimane. Il nuovo/vecchio titolo di Square Enix ritornerà con un nuovo stile il prossimo anno: alcuni stanno apprezzando quanto realizzato dal team giapponese, mentre altri non riescono a fare il proprio consenso al progetto, anche a causa della divisione in episodi. Nessuno può però negare che il gioco proponga una qualità grafica molto alta. Visivamente Final Fantasy 7 Remake è molto interessante e rivivere le avventure di Cloud con la grafica moderna non è affatto spiacevole.

Ora Square Enix ha rilasciato ben 22 nuovi screenshot che mostrano i personaggi, gli ambienti e specifiche fasi di gioco. In particolar modo, possiamo vedere un’immagine completa del modello di Cloud e di Aerith. Eccoli per voi.

All’E3 2019 abbiamo avuto modo di provare il gioco. Nella nostra anteprima potete leggere: “I dettagli che hanno reso celebre Final Fantasy VII più di vent’anni fa ci sono tutti, in più la nuova impostazione del battle-system, definibile frenetica ma allo stesso tempo tattica, ci sembra un apprezzabile compromesso, capace di dare nuova linfa alla settima fantasia finale. Vi ricordiamo che la prima parte di Final Fantasy VII Remake arriverà il prossimo marzo, imperniata solo ed esclusivamente su Midgar. Visto le storie pregresse di Square Enix con Final Fantasy XV e Kingdom Hearts III, il timore di avere un’uscita troppo diluita nel tempo è elevata, anche perché non si ancora di quante parti consterà il Remake. Prima però di fasciarci la testa, ribadiamo che quanto vissuto a E3 2019 ci ha colpito piacevolmente, e che non possiamo che attendere con rinvigorita curiosità cosa ci riserverà l’iconica avventura di Cloud Strife e co.”