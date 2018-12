Final Fantasy VII Remake: annunci in arrivo nel corso del 2019?

Con l’arrivo di Kingdom Hearts III a breve termine, tutti gli occhi sono ora puntati verso un altro grande titolo di Square Enix da tempo atteso: Final Fantasy VII Remake. Il gioco è stato annunciato nel 2015 ma le informazioni condivise sono state pochissime da allora. Pare però che la situazione potrebbe cambiare.

Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase, producer dell’originale Final Fantasy VII, hanno parlato di ciò che possiamo aspettarci da Square Enix nel 2019. Durante il loro discorso, è emerso un indizio sul gioco: Nomura ha suggerito che il “7” sarà una parola chiave nei mesi a venire e, inoltre, ha affermato che saranno rilasciate “varie presentazioni”. Kitase, dal canto suo, ha affermato: “Lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake sta progredendo bene! Vorrei veramente corrispondere alle aspettative dei fan!”

Recentemente Nomura aveva inoltre affermato che, conclusi i lavori su Kingdom Hearts III, avrebbe dedicato tutta la propria attenzione al remake delle avventure di Cloud. Inoltre, aveva anche accennato al fatto che Square Enix “stava considerando vari sviluppi legati a ciò che avrebbe potuto accompagnare il remake.”

Non sappiamo però la natura dei possibili annunci. Di certo, tutti speriamo che si tratti di una data di uscita ufficiale. Come minimo, ci aspettiamo di poter vedere un trailer e di avere nuove informazioni in merito.